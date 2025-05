Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras la noticia de la muerte de la beba Zoe Adhara por falta de ginecólogo en el Hospital Distrital de la localidad de Pico Truncado, resurgió un caso del año 2017 que fue denunciado penalmente ante las autoridades y quedó en la nada. El abogado de la madre y abuela de Zoe también representa a la familia del bebé por nacer que falleció hace ocho años. “Lo que sucede deja en evidencia una vez más a falta de compromiso y de recursos humanos que hay en el sistema de salud de la provincia”, había dicho el doctor en diálogo con el diario La Opinión Austral. Interviene el juez Leonardo Cimini del Juzgado de Instrucción Penal N° 2.

Luciani indicó que se encuentra trabajando con otra familia cuyo bebé murió en 2017, en circunstancias parecidas a las de Zoe. Según le manifestó a Nuevo Día, la muerte de este recién nacido comparte circunstancias similares a las de la bebé fallecida recientemente, e incluso señaló que también pudo haber sido por presunta “mala atención y mala praxis en el Hospital de Pico Truncado” que padeció la madre (aunque aclaró que todo caso es particular). El abogado había mencionado que el sistema de salud está deteriorado actualmente, diferente a como era años atrás.

Alberto Luciani hablando con La Opinión Zona Norte. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN ZONA NORTE)

“La familia hizo la denuncia penal en el año 2017 y quedó en la nada absoluta porque no investigó el juez. No hubo ningún imputado y la familia no tiene respuestas de nada, pese a que había pruebas,” advirtió el letrado, y añadió que en el caso “hay médicos involucrados y estratégicamente es muy importante, porque si se hubiera actuado en su momento, entendemos que no hubiera habido derivaciones y no habría repetido lo que sucedió con Zoe”. Para el letrado, lo que ocurrió con Zoe no es un caso aislado y el hecho de que ahora este trabajando con la familia de una víctima anterior lo respalda.

El caso de Zoe

El 7 de mayo, Verónica Moreno, (abuela de la beba), dio a conocer a través de redes sociales que había llevado a su hija Maira hasta el centro de salud con 38 semanas de gestación y un sangrado. “Allí la recibieron el doctor de guardia y el obstetra, luego le informaron que iban a trasladarla al Hospital Zonal de Caleta Olivia”, comentó. Cuando llegaron, después de 40 minutos y tras varios minutos de incertidumbre y miedo por la salud de su hija y su nieta, “me llamaron para presenciar las maniobras de RCP a mi nieta, hicieron todo lo posible y lamentablemente no sobrevivió“.

Este sábado, hubo una movilización pidiendo justicia por Zoe, Verónica Moreno y su hija Maira (sentada), la encabezaron. Foto: HD Pico Truncado

El 10 de mayo, vecinos de la ciudad realizaron una manifestación pacífica en el exterior del centro de salud y, en ese marco, la abuela había dicho que con lo que le ocurrió a su nieta le escribieron vecinos que pasaron situaciones similares. Además, Luciani habló con LU12 AM680, relató que la carátula provisoria del caso es incumplimiento de los deberes de funcionario público y homicidio culposo“, comentó que la Justicia debe determinar las responsabilidades y que “todo está focalizado hacia el hospital de Truncado”, ya que entienden que los profesionales de Caleta Olivia hicieron todo lo que estuvo en su poder para salvarle la vida a la nena.