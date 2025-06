Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado en Río Gallegos y con el lema “Hay que dejar de ser militantes electorales y volver a ser militantes políticos“, en relación a la frase de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se realizó un foro de organizaciones políticas en la sede del Boxing Club. La convocatoria, realizada por agrupaciones como Patria Grande, Provincia Joven, Unidad Popular, Partido Reconstrucción Santacruceña, Voluntad y Fuerza, Viento Sur, Agrupación Proyecto Nacional, Lealtad Peronista y PAZ, se reunió a las 17:00 y luego de las distintas exposiciones escucharon el discurso de CFK en Corrientes.

El encuentro se realizó en la sede histórica del Boxing Club en Río Gallegos.

Presente en esa jornada, el exvicegobernador de la provincia, Pablo González, indicó a La Opinión Austral que las agrupaciones “entendieron que había que debatir política y no candidaturas” y también “se plantearon las situaciones de las localidades“, manifestó. Asimismo, se refirió a la versión de la supuesta confirmación de la condena a Cristina Fernández. “Cualquier juicio de la Corte tarda cinco años, que tarde tan poco tiempo el tratamiento de un expediente como este, llama la atención, no tiene otra motivación que no sea política, porque esta corporación tiene miedo que a Cristina le vaya bien”, manifestó el también exsenador.

Luego, aseguró que la decisión de ser candidata apresuró los tiempos: “La tercera sección es uno de los sectores más populares del país” por lo que “tienen miedo que sea un efecto cascada y que después de septiembre se gane en octubre y que este modelo económico y político de Javier Milei empiece a estar en jaque; es tan evidente la proscripción, nunca la Corte laburó tan rápido” mencionó.

Alejandro Garzón, Unidad Popular.

Otro de los dirigentes, Alejandro Garzón (Unidad Popular), indicó que hay “un contexto muy desafiante pero ante la adversidad y la crisis de representación política, lo mejor que hay es juntarse, debatir para ver cómo nos organizamos para octubre y ganar las elecciones, pero también cómo empezamos a construir un proyecto colectivo que nos pueda involucrar a todos“.

Pedro Díaz, organizador.

Por su parte, el dirigente Pedro Díaz valoró el encuentro y sostuvo que es tiempo de empezar a pensar qué ofrecerle a la ciudadanía.