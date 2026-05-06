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En el marco de la llegada de las bajas temperaturas, la organización Mamás Solidarias Santa Cruz de Caleta Olivia puso en marcha una nueva campaña de abrigo, una iniciativa que, según explicaron, se basa en pedidos reales y urgentes de vecinos de distintos barrios de la ciudad.

Sandra Bianchi, referente del espacio, detalló que cada colecta que impulsan tiene un destino definido. “No es que juntamos por juntar. Siempre hay alguien que nos pide ayuda y sabemos a quién se lo vamos a entregar”, afirmó.

Pedidos concretos y urgentes

Entre las solicitudes actuales se encuentran frazadas, camperas, zapatillas y ropa de abrigo en general, además de elementos poco habituales pero igual de necesarios. En ese sentido, Bianchi mencionó el caso de una vecina del barrio Bicentenario que, tras sufrir la caída de una estructura de madera por el viento, necesita un inodoro.

“Son situaciones que nos atraviesan y tratamos de dar respuesta dentro de nuestras posibilidades”, explicó.

También indicaron que ya se recibieron donaciones de ropa, muchas en excelente estado, y destacaron el compromiso de los vecinos que colaboran entregando prendas limpias y listas para usar. “Hay familias que no tienen cómo lavar o secar la ropa, por eso pedimos que la entreguen en condiciones”, remarcaron.

La indumentaria debe estar en buenas condiciones para su entrega inmediata. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Talles y necesidades específicas

En cuanto a la ropa y el calzado, la organización informó que actualmente se requieren zapatillas en talles 38, 40 y 43, además de prendas de distintos tamaños. La ropa de cama también es necesaria en todas sus medidas.

Uno de los casos que acompaña la organización es el de una madre del barrio Rotary que cría sola a sus cuatro hijos con una pensión de 400 mil pesos. Tres de ellos asisten a la escuela secundaria en turno nocturno, y presentan dificultades para acceder a calzado adecuado.

“Ella hace un esfuerzo enorme, pero no le alcanza. Nos contó su situación y tratamos de ayudarla como a tantas otras familias”, relató Bianchi.

Banco de alimentos activo todo el año

Además de la campaña de abrigo, Mamás Solidarias mantiene activo su banco de alimentos durante todo el año, con el objetivo de asistir a familias que requieren leche y productos no perecederos.

“Decidimos que este año no se detenga nunca la ayuda alimentaria. Siempre hay alguien que necesita”, señaló.

Cabe destacar, que la organización realiza entregas de leche y alimentos para meriendas, priorizando que los niños puedan compartir ese momento en sus hogares. “Buscamos fortalecer el espacio familiar. Creemos que los chicos están mejor en sus casas, con sus seres queridos por eso nos acercamos a dejarles la merienda en sus casas”, explicó Sandra.

Donaciones directas y contacto con las familias

Una de las modalidades que comenzaron a impulsar desde el grupo, es el contacto directo entre donantes y familias, para generar mayor transparencia y cercanía. “Queremos que quien ayuda pueda ver la realidad y conocer a quién está acompañando”.

Entre las donaciones recibidas, una vecina colaboró con cuellitos para el invierno. FOTO: TAMARA MORENO / LOA

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 297-506-8078, escribiendo “quiero donar” en el mensaje para agilizar la respuesta, o acercar sus donaciones al barrio Vista Hermosa.

Desde Mamás Solidarias remarcaron que la demanda es constante y creciente, y que cada aporte, por pequeño que sea, puede marcar una diferencia en medio de un contexto económico complejo y ante la llegada del invierno.