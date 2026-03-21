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Familiares, amigos y vecinos de Ada Barrozo convocaron a una marcha en Caleta Olivia para exigir justicia y reclamar que su muerte sea investigada como femicidio. La movilización se realizará el viernes 27 a las 17 horas, la movilización será desde el monumento al Gorosito hasta el Juzgado.

En este sentido, Valery Antezana, volvió a manifestar su preocupación por el rumbo de la causa y denunció irregularidades en el accionar judicial.

“Declaro ante una Justicia que le quiere poner de título ‘homicidio culposo’, cuando sabemos la realidad. Tiene que tener el agravante de femicidio”, expresó en redes sociales.

Cuestionamientos a la carátula

Valery también reveló detalles sobre el estado en el que se encontraba su madre, con el objetivo de evidenciar la gravedad del hecho.

“Mi mamá tenía nueve costillas rotas, perforación en sus dos pulmones y un hematoma en el hígado. Ni en los peores choques automovilísticos se fracturan casi todas las costillas.”, señaló, marcando la brutalidad del caso.

El flyer que comenzó a circular en las últimas horas para pedir justicia por Ada Barrozo.

Estas declaraciones refuerzan el reclamo de la familia para que la causa no sea considerada como un hecho culposo, lo que podría derivar en beneficios para el acusado.

Según explicó Valery a La Opinión Austral, existe un plazo de diez días hábiles para definir el agravante. En caso de no ser caratulado como femicidio, el imputado podría acceder a prisión domiciliaria. “Es lo que no queremos. No se puede apuntar a un homicidio culposo, sería peligroso tenerlo entre nosotras”, remarcó.

Convocatoria y acciones previas

La familia confirmó que el martes 24 participará de una movilización ya prevista en la ciudad, donde repartirán volantes para convocar a la marcha principal del viernes.

Durante la movilización, además, se dejarán copias de la imagen de Ada Barrozo en el Juzgado como forma de visibilizar el pedido de justicia.

En paralelo, la joven indicó que, junto a su abogada, avanzarán en nuevas acciones legales y comunicacionales para dar a conocer en profundidad las presuntas irregularidades en la causa.