Siguiendo con la rueda de consultas a los 16 candidatos a intendente de Caleta Olivia, Mariano Nieto, candidato del lema Juntos por el Cambio-Caleta, visitó la Redacción de La Opinión Zona Norte y respondió un cuestionario preestablecido, que se repite para cada uno de los postulantes a conducir los destinos de la ciudad del Gorosito.

–LOZN: Al asumir, ¿cuál sería su primera medida y cuáles los ejes de su gestión?

–MN: Lo primero que vamos a trabajar es la organización del Municipio, porque el Municipio debe ser quien brinde los servicios de calidad a los vecinos. Así que los primeros meses vamos a trabajar muy fuertemente en lo que tiene que ver con la reorganización y la recategorización de los empleados municipales.

–LOZN: Caleta Olivia aún no logró el equilibrio fiscal, ¿con qué medidas llegaría a lograrlo?

–MN: Vamos a convocar a los vecinos para cambiar el modelo de gobierno y si salen los corruptos, entonces empiezan a dar las cuentas.

–LOZN: ¿Cree necesaria la Carta Orgánica municipal?

–MN: Es una deuda pendiente, es un requerimiento necesario para el desarrollo de cualquier comunidad y para la independencia política, económica y administrativa. Así que vamos a avanzar en ella y vamos a tener, claramente, conversaciones también con el gobernador electo Claudio Vidal, para poder hacerlo en conjunto con Provincia.

–LOZN: ¿Qué considera que debe realizar la gestión de Claudio Vidal para con Caleta Olivia?

–MN: Vamos a pedir tres o cuatro acciones puntuales al gobierno provincial. La primera es el cambio de lo que tiene que ver con la distribución de los fondos coparticipables. Tenemos que incrementar el monto que se coparticipa a las provincias y, por ende, el monto a las localidades.

Lo segundo es volver a foja cero en la deuda histórica que tiene el Municipio de más de $6 mil millones a las cajas de Servicio Social y de Previsión Social. Es una deuda impagable. Necesitamos ponerla en foja cero para normalizar el Municipio.

Lo tercero, es un plan que hemos presentado desde 2019, que pasa por una reparación histórica. Caleta es una de las ciudades más importantes no sólo en el desarrollo demográfico, porque todos entran por Caleta, sino en cuanto al desarrollo económico, a partir del petróleo.

Pero en paralelo, hemos sido siempre los más olvidados, como decimos los calentenses: el patio trasero de Gallegos. Entonces, necesitamos esa reparación histórica que tiene que ver con las grandes obras de infraestructura de servicios, o mejorar el puerto o recomponer el valor del patrimonio cultural e histórico de la localidad. Eso se hace de la mano de Provincia, con un fondo de reparación histórica para Caleta.

–LOZN: ¿Cómo evalúa la situación actual y que falta por hacer?

–MN: Es de emergencia, pero no de emergencia económica. Hace muchos años que vivimos con la emergencia hídrica. Llega plata a las empresas del Estado, pero los servicios no llegan a la gente. Hoy te dan un terreno y sólo es un pedazo de tierra, carente de servicios, por lo que no te dan una posibilidad de habitar esa tierra. Necesitamos trabajar sobre una planificación urbana de manera coordinada entre el Municipio y los distintos entes de la provincia, como SPSE o el hospital, porque hay que prever hacia dónde vamos a desarrollarnos y dónde estará la atención primaria de la salud para los vecinos o el servicio de transporte.

–LOZN: En el tema de seguridad, ¿qué cree que hace falta mejorar?

–MN: La seguridad es un concepto integral, no sólo es responsabilidad de la Policía. Es importante que lo entendamos. Es responsabilidad del Estado, pero también de todos los organismos del Estado y de los ciudadanos. Las instituciones intermedias, por caso el Municipio, debemos trabajar en desarrollar una Guardia Urbana para fortalecer la presencia en las calles, trabajando articuladamente con la Policía.

–LOZN: ¿Considera que hay que derogar la Ley de Lemas?

–MN: Hay que derogar la ley. Pero, hay que hacerlo por algo superador. Porque a veces dicen vamos a sacar la ley, pero no dicen qué pondrán en su lugar. Y esa incertidumbre genera un mayor miedo que el conocimiento que uno tiene de lo que pasa con la norma hoy.

Debemos ir a la boleta única, al voto electrónico, me parece que tenemos que ir a esa cuestión, sacando los costos de la malversación de los fondos que hay en ese tema. El Estado envía plata a los partidos políticos e imagínate la distribución que va a cada candidato a concejal. Hay más de 60 y se tiene que imprimir un padrón electoral que son 40.000 boletas por 60 candidatos, más los candidatos a intendente, más los candidatos a presidente; cuando te das cuenta, entonces se ha gastado un montón de plata, contaminando el ambiente y digamos que es totalmente ineficiente por donde se lo vea.

Por eso, impulsamos una boleta única electrónica, que bajara esos costos de la política, que generara condiciones de igualdad, porque hoy si no tenés plata para imprimir boletas, entonces no tenés posibilidades de participar. Además, también se democratizaría aun más la participación ciudadana.

–LOZN: De acuerdo a lo que dijo antes, ¿está de acuerdo con modificar la Ley de Coparticipación?

–MN: Es necesario que se avance, es urgente. No es tiempo de seguir discutiendo esto. Un Gobierno que se dice federal debe descentralizar el manejo de los fondos de forma equitativa. Hoy el 90% de los fondos que ingresa a la provincia lo maneja el Gobierno provincial y sólo el 10% va a las 15 localidades y a las 5 comisiones de Fomento.

Se debe invertir esa ecuación y llevarla más cercana a un 60-40, para que, entonces, las ciudades podamos trabajar de forma independiente en el desarrollo, sobre cuáles obras se deben hacer, según la particularidad de cada localidad.

–LOZN: Los candidatos coinciden en que la sociedad demanda puestos de trabajo genuinos. ¿Qué iniciativas se pueden impulsar para eso?

–MN: Debemos empezar a mirar más al mar. Caleta tiene la posibilidad de desarrollar el potencial del puerto, que opera no más allá de un 15% de su potencialidad. Tenemos que darle valor agregado a los recursos naturales. Pescamos, pero después esos pescados se van casi sin tratamiento alguno de Caleta en camiones, cuando podemos darle valor agregado acá, generar productos locales y exportar los mismos.

Pero, tenemos un recurso mayor que tiene que ver con la economía sustentable que es el turismo. Debemos trabajar en el turismo. Transformarnos. Si se cree en la perla de la zona norte, en la perla de la zona oeste de la provincia, generando prestaciones turísticas, dando valor a partir de un polo gastronómico, en donde también podamos darle trabajo allí a los egresados del Cemepa, uniendo cultura y gastronomía para que vayan de la mano.

Tenemos las costas más lindas de la Patagonia Sur y debemos poner la mirada ahí, para empezar un desarrollo sostenido.