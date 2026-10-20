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La Unidad Académica Caleta Olivia (UACO) de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), presentó los primeros resultados del relevamiento de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en Caleta Olivia, Las Heras y Puerto Deseado, correspondientes a octubre de 2026. Además, puso a disposición una calculadora interactiva para que los vecinos puedan estimar los gastos básicos de sus hogares.

La herramienta permite consultar los valores de la Canasta Básica Alimentaria, que establece la línea de indigencia, y de la Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza. Para realizar el cálculo, se debe seleccionar la localidad, la cantidad de integrantes de la familia y el período de consulta disponible.

La calculadora también contempla la posibilidad de incorporar gastos de alquiler o de la cuota de un crédito hipotecario, con el objetivo de obtener una estimación más amplia de los gastos mensuales del hogar.

De esta manera, cada persona o familia puede obtener una referencia de cuánto necesita para cubrir los gastos básicos, de acuerdo con los valores relevados en su localidad. La herramienta también permitirá comparar los datos entre distintas ciudades y períodos a medida que se incorporen nuevas mediciones.

Cuánto cuesta la canasta básica en Caleta Olivia

En Caleta Olivia, los valores relevados establecieron que un adulto equivalente necesita $280.161,52 mensuales para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y $706.007,04 para alcanzar la Canasta Básica Total (CBT).

Para una familia de cuatro integrantes, los montos ascienden a:

Canasta Básica Alimentaria: $865.699,11 mensuales.

Canasta Básica Total: $2.181.561,76 mensuales.

La Canasta Básica Alimentaria contempla los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales y se utiliza para establecer la línea de indigencia. La Canasta Básica Total incluye, además, otros bienes y servicios esenciales y se toma como referencia para determinar la línea de pobreza.

Cuánto necesita una familia en Las Heras y Puerto Deseado

El relevamiento también midió el costo de la Canasta Básica Total en Las Heras y Puerto Deseado. Para un hogar de cuatro integrantes, los valores de octubre fueron los siguientes:

Puerto Deseado: $2.330.009,68 por mes.

$2.330.009,68 por mes. Las Heras: $2.223.703,67 por mes.

$2.223.703,67 por mes. Caleta Olivia: $2.181.561,76 por mes.

De esta manera, Puerto Deseado registró el valor más alto entre las tres localidades, con una diferencia de casi $149.000 mensuales respecto de Caleta Olivia.

Cómo calcular cuánto necesita tu hogar

La calculadora desarrollada por la UNPA-UACO permite consultar los valores de las canastas según la localidad y la composición familiar. A medida que se incorporen nuevas mediciones, también será posible seleccionar distintos períodos para comparar los montos.

Además, se pueden sumar gastos de alquiler o de la cuota de un crédito hipotecario para obtener una estimación más amplia del presupuesto mensual.

La herramienta permite obtener una referencia de los ingresos necesarios para afrontar los gastos esenciales y comparar ese monto con los recursos disponibles en cada hogar.

Cómo se realizó la medición

Los datos corresponden a octubre de 2026 y fueron elaborados por el Laboratorio de Datos Sociales, Económicos y Políticos de la UNPA-UACO, en articulación con la CGT Santa Cruz Zona Norte.

El relevamiento utiliza el concepto de adulto equivalente, que toma como referencia a un varón de entre 30 y 60 años, y adapta los requerimientos de consumo de acuerdo con la cantidad y las características de los integrantes de cada familia.

La publicación de estos valores permite contar con referencias locales sobre el costo de los alimentos y de los bienes y servicios esenciales, mientras que la calculadora facilita el acceso a esa información para que cada vecino pueda estimar cuánto necesita su hogar.