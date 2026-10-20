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El Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal de Caleta Olivia necesita donaciones de juegos de mesa y artículos de librería para poner en marcha una juegoteca terapéutica destinada a niños de entre 5 y 11 años. La propuesta comenzará el lunes 26 de octubre y busca ampliar las alternativas de atención para las infancias.

El equipo solicita juegos de mesa en buen estado y con todas sus piezas, rompecabezas completos. También se reciben otros materiales que puedan utilizarse en actividades de dibujo, pintura y expresión artística como lápices de colores, marcadores, hojas, acuarelas, tijeras, plasticola.

En diálogo con La Opinión Austral, la psicóloga Paula Aguilar explicó que cuentan con algunos juguetes donados, pero necesitan reunir más elementos para desarrollar las actividades.

“Tenemos muy poquito material, que también ha sido donado. Nos encargamos de empezar a restaurar los juguetes que teníamos”, contó.

Además, señaló que algunos de los juguetes recibidos estaban destinados a niños más pequeños y no resultaban adecuados para las edades de quienes participarán de los grupos. Por eso, el pedido está orientado especialmente a materiales de librería y juegos de mesa que puedan utilizarse en las propuestas terapéuticas.

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse con Paula al 297-5451553 para coordinar la entrega o acordar un punto de encuentro.

“Todo es recibido de buena manera. Estoy muy agradecida de todos los que se han comunicado conmigo”, señaló.

Cómo funcionará la juegoteca

La propuesta contempla dos grupos: uno para niños de 5 a 8 años y otro para chicos de 9 a 11. En esta primera etapa, no será una actividad abierta a toda la comunidad, sino que estará destinada a niños convocados por el servicio a partir de las solicitudes de atención recibidas.

“Este año, a partir de la gran demanda que tenemos de solicitud de turnos para tratamiento individual para niños, decidimos generar este espacio cerrado de grupos terapéuticos de juegoteca”, explicó Aguilar.

Las derivaciones llegan desde distintos ámbitos, entre ellos la Secretaría de Infancia, las escuelas y el Juzgado. Durante las últimas semanas, el equipo realizó entrevistas de admisión con los tutores o referentes afectivos para conocer cada situación y evaluar la incorporación de los niños a los grupos.

“Llamamos a los tutores para tener una primera aproximación. De qué se trata el caso, por qué viene la demanda, cuál es la situación y ver si ese niño puede ser agrupado con otros”, detalló.

La iniciativa busca ofrecer una alternativa grupal de acompañamiento terapéutico para las infancias, en complemento con las modalidades de atención individual.

De las salas de espera a los grupos terapéuticos

El proyecto surgió a partir del trabajo de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria. Según relató Aguilar, la iniciativa comenzó a implementarse el año pasado con pequeños espacios de juego en salas de espera.

La experiencia se desarrolló en el Centro Integrador Comunitario (CIC) 17 de Octubre, la sala de espera de Pediatría del Hospital Zonal y el Hospital Modular de Caleta Olivia. La idea era ofrecerles a los niños un espacio recreativo mientras aguardaban sus turnos médicos.

A partir del incremento de las solicitudes de atención psicológica infantil, este año el equipo decidió avanzar con la conformación de los grupos terapéuticos.

El proyecto será llevado adelante junto con integrantes de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria, entre ellas la licenciada Paula Villacorta, trabajadora social y actual jefa de residentes, y la licenciada Débora Paredes, residente de tercer año.

La demanda de atención en Salud Mental en Caleta Olivia

Al ser consultada por la situación actual del servicio, Aguilar describió el escenario que atraviesa el sector, marcado por una elevada demanda de consultas y de atención por guardia.

“Actualmente somos 10 psicólogos que estamos activos en el servicio, distribuidos en diferentes actividades y en diferentes centros de salud. Hacemos guardias de una semana cada uno, de lunes a domingo”, explicó.

La profesional señaló que, durante los últimos años, aumentaron las consultas por guardia y los casos que requieren internación. Entre los principales motivos mencionó los intentos de suicidio y las situaciones vinculadas con consumos problemáticos. “La salud mental a nivel general está complicada”, señaló.

“Antes quizás había situaciones que se podían resolver en la guardia o en alguna consulta por consultorio externo; ahora han aumentado los casos que requieren internación”, sostuvo.

También advirtió sobre la ocupación de las camas destinadas a pacientes de Salud Mental. “Es muy raro tener camas libres. Las camas de salud mental son siete, pero cuando no hay disponibilidad, requerimos de otros servicios”.

De esta manera, la juegoteca también busca dar respuesta a la creciente demanda de atención individual en el servicio. “La situación es compleja. Ya tenemos grupos para adolescentes y adultos, pero nos faltaba cubrir la parte de niños. Generar estos espacios terapéuticos es una forma de paliar la demanda de tratamientos individuales”, concluyó.