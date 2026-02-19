Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Debido al paro convocado por la CGT, durante la mañana de este jueves se realizó una marcha y movilización en el acceso norte de Caleta Olivia, en la que participaron distintos gremios que conformaron un frente sindical y llevan trabajando hace más de un mes.

La Opinión Austral estuvo presente en el lugar y dialogó con los referentes de los distintos gremios que participaron de la marcha bajo consignas como “No a la reforma laboral” y “Paritarias ya”.

Al respecto, Vanina Galván, secretaria general de ADOSAC, indicó: “Hoy nos concentramos en las puertas de TERMAP para luego movilizarnos al acceso norte de Ruta 3. Decidimos con el gremio de ATE, el Polo Obrero y la CTA movilizarnos hasta donde se encuentra el gremio de Camioneros”.

En relación al sector docente, Galván explicó: “Muchos piensan que la reforma no nos va a tocar, pero es el primer eslabón de las reformas que se vienen, que son la previsional y educativa. En la provincia tenemos muchos conflictos abiertos porque se nos han cerrado los canales de diálogo posible para poder hablar sobre el tema laboral y salarial. Temas que nos preocupan porque estamos a pocos días de los ofrecimientos públicos de cargos y horas. Nos han modificado el orden de mérito con una resolución provincial que ha afectado a muchos compañeros. Queremos que se derogue y volver a revisar los listados provisorios, porque nosotros tenemos los definitivos. Son 1500 puestos de trabajo que se caenn por los cierres de secciones en los tres niveles”.

Vanina Galván, secretaria general de ADOSAC. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Galván también comentó sobre la superpoblación de alumnos en las escuelas: “Esto lo estuvimos planteando en paritarias y reuniones de subcomisiones sobre la matrícula de alumnos por curso. Hay un sinfín de cuestiones que anunciamos y advertimos y que hoy se están concretando. Hoy marchamos bajo la consigna no a la reforma, ningún despido, no a la pauta salarial cero y paritarias ya, que son consignas que tenemos con los demás sindicatos”.

Sobre este tema, Omar Latini, referente del Polo Obrero, dijo: “Estamos concentrando frente a TERMAP, símbolo del saqueo de las corporaciones petroleras. Esas riquezas que se van y que nunca vuelven para el pueblo, a pesar del cambio de gobierno. Estamos en una jornada de lucha nacional con un paro que es contundente, con millones de argentinos que hoy se están volcando a las calles para rechazar esta reforma laboral esclavista que nos hace retroceder sobre los derechos laborales”.

Omar Latini, referente del Polo Obrero. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Latini indicó que esta reforma en Argentina “es retroceder, cuando la mayoría de los países de Latinoamérica y de Europa están reduciendo la jornada laboral. Es un retroceso civilizatorio porque los trabajadores lamentablemente van a tener extendida su jornada laboral y se va a abaratar el despido”.

Por otro lado, Sergio Sarmiento, secretario general de Camioneros, indicó: “Nos apostamos al costado de la ruta para hacer visible el descontento y acompañar a los compañeros de larga distancia. No es muy grato tener un paro nacional, estamos retrocediendo muchos años. Anoche estuvieron acompañándonos otros sindicatos de las agrupaciones y ahora están viniendo los sindicatos de la CGT para que se haga visible el rechazo a esta reforma. Nosotros no hicimos un corte de ruta, vinimos a explicar a los compañeros sobre la medida y se apostaron al costado de la ruta. Es triste que tengamos que estar acá nuevamente y que este país esté parado por culpa de un par que no tiene idea de lo que es el trabajo”.

Sergio Sarmiento, secretario general de Camioneros. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

A su vez, Walter Robledo, secretario general de ATE, expresó: “Esta reforma no es para generar más empleo, no es para generar más fuente de trabajo o que los jóvenes cobren en dólares. Es para que el patrón haga lo que quiera, para que empiece a haber más precarización laboral. Como sindicato también entendemos que en esta provincia, al aprobar la reforma laboral, nos perjudicará. Tenemos un Convenio Colectivo de Trabajo vigente a la fecha y eso quiere decir que va en contra de derechos garantizados que se nos dio movilizándonos, haciendo asambleas y cortando la calle”.

Walter Robledo, secretario general de ATE.

Robledo indicó que buscan mejoras salariales: “Queremos que nuestros trabajadores estén bien, que haya un plan de vivienda, mejor salud y mejor educación. Pero eso no está pasando, hay una política de Estado que no se está garantizando. Estamos reclamando un aumento salarial; dijeron que iban a convocar las paritarias para el mes de febrero y está finalizando el mes. La política de ajuste no debe ser hacia los trabajadores, debe ser hacia las empresas. El gobierno nacional y provincial tienen las mismas políticas, por lo cual vamos a seguir movilizándonos y unificándonos con los sectores de trabajadores y los otros sindicatos porque entendemos que en estas luchas nadie se salva solo y ahora hay que estar más unidos que nunca”, cerró.