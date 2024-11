Municipales de Caleta Olivia cortaron el acceso norte de la Ruta 3 La tarde de este viernes, un grupo de mujeres llevó adelante esta protesta para exigir mejoras salariales.

Momentos de tensión se registraron esta tarde en Caleta Olivia, cuando un grupo de trabajadoras municipales cortó el acceso norte de la Ruta Nacional N° 3. La protesta, en reclamo de mejoras salariales, derivó en un enfrentamiento verbal con efectivos policiales.

Los agentes retiraron las cubiertas que bloqueaban el tránsito para restablecer la circulación, lo que generó indignación entre las manifestantes. Las mujeres habían tomado esta medida para exigir un aumento en sus haberes y reclamar la devolución de descuentos realizados en sus salarios.

“No nos devolvieron nada de lo descontado, y hoy no era el último día del plazo. A los compañeros que estamos con medidas de fuerza les descontaron más de cien mil pesos”, expresó una de las trabajadoras a Canal 2.

Otra de las municipales declaró: “Estamos cansadas de que nos bicicleteen, de que nos digan un día que sí y otro que no, de que el intendente no nos atienda. Somos madres de familia, muchas estamos desesperadas”.

Además, agregó: “Tengo 21 años de servicio en la Municipalidad y no me parece justo estar acá con miedo a que nos repriman. No peleo por algo que no me corresponde, estoy luchando por un sueldo digno”.

Según indicó el mismo medio, el corte fue realizado por un grupo de entre 10 y 12 mujeres alrededor de las 16 horas. Al lugar llegaron cinco patrullas de seguridad para intervenir en la situación.

