Este martes al mediodía, se desarrolló una nueva protesta en defensa de la educación pública y desde la universidad nacional volvieron a exigir la recomposición salarial y el aumento del presupuesto destinado a las casas de altos estudios.

La sede de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia fue el punto de encuentro para una amplia convocatoria del Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

En diálogo con la prensa, la rectora de la UNPSJB, Lidia Blanco señaló que “las necesidades que tenemos en la Patagonia, son tan importantes como las que tienen en las grandes ciudades. Tenemos que pelear para la existencia de un presupuesto acorde a nuestras necesidades”.

El gremio de ADIUNPA de Santa Cruz presente en la movilización de Comodoro. FOTO: EL COMODORENSE.NET

En este sentido, la rectora valoró que “la lucha continúa todos los días, por ejemplo, la semana que viene se cumplen 65 años del desarancelamiento, por eso tenemos que demostrar que la Universidad nunca ha sido arancelada y es un riesgo que corren las universidades si no hacemos los reclamos como corresponden”.

“Soy parte de esta universidad”

Por su parte, el intendente Othar Macharashvili renovó su compromiso y estuvo presente en la marcha. En diálogo con Radio Camioneros dijo: “Estas universidades son integradas, en su mayoría, por jóvenes que trabajan y estudian, soy parte de esta universidad y me siento con el compromiso de apoyarlos, estar cerca y trabajar que se visibilice cómo se labura en esta universidad”.

Marcó que “las universidades patagónicas no son medibles con las de la zona central o el conurbano. Es una cuestión geopolítica, es necesario ampliar las ofertas académicas, darles las condiciones a los estudiantes para que no se genera la migración”, y “para todo esto se debe tener presupuesto y eso que se dice que no se auditan, tienen que venir acá a ver cómo se trabaja, los auditores que tienen. El estado municipal está presente y aportamos lo que podemos por el bien de los estudiantes“.

Santa Cruz presente

Entre los gremios que se plegaron a la marcha federal en Comodoro Rivadavia, estuvieron las delegaciones de Adosac, tanto de la filial de Caleta Olivia como la de Pico Truncado. Asimismo, en la fila que engrosó la columna que se trasladó desde la Universidad hasta el lugar dónde se realizó el acto, se encontró ADIUNPA, el gremio que agrupa a los docentes universitarios de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

“Lo mismo que nos sucede a nosotros a nivel provincial, es lo que les pasa a ellos a nivel nacional“, explicó el secretario general de la Adosac de Caleta, César Alegre, respecto de la decisión que adoptaron de sumarse a esta marcha. El gremio también hizo lo propio en Río Gallegos.

