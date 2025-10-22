Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Unidad Regional Norte confirmó a La Opinión Austral que Nahuel Franco Marcial, el joven de 18 años que había sido baleado en la cabeza el domingo pasado en Caleta Olivia, murió este miércoles en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, donde permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Según informaron fuentes policiales, tras el deceso “se realizarán todas las diligencias correspondientes para posteriormente entregar el cuerpo a los familiares”, quienes permanecen acompañados por allegados y vecinos desde el momento del ataque.

Nahuel había sido herido de gravedad el domingo en cercanías del playón deportivo del barrio 17 de Octubre, donde, por causas que se investigan, recibió un disparo en la cabeza.

Desde el inicio, el hecho generó una fuerte conmoción en la comunidad caletense. Por el caso, se encuentra detenido Tomás Pratt, de la misma edad que la víctima e hijo de un colaborador del Sindicato de Petroleros Privados, quien fue indagado el miércoles por el juez Marcos Pérez Soruco en el Juzgado de Instrucción N°1.

La manifestación de los amigos en El Gorosito.

Mientras tanto, la Policía de Santa Cruz continúa trabajando para dar con el segundo implicado, que permanece prófugo.

El último parte médico y un cuadro irreversible

De acuerdo al último parte médico al que accedió este medio antes de su fallecimiento, Nahuel presentaba una “herida transfixiante por proyectil de arma de fuego en cráneo” y un “traumatismo craneoencefálico grave”.

Los especialistas habían indicado que el cuadro presentaba una alta probabilidad de mortalidad, superior al 90%, y que, en caso de sobrevivir, las secuelas neurológicas serían irreversibles.

La familia del joven en el Hospital Zonal.

Tensión y manifestaciones en las últimas horas

Durante la noche del martes, amigos y allegados al joven se habían concentrado frente al hospital para encender velas y pedir por su recuperación. Sin embargo, el encuentro derivó en incidentes frente a las comisarías Primera y Segunda, donde se registraron enfrentamientos con la Policía y daños materiales.

Posteriormente, la familia de Nahuel difundió un comunicado en el que repudió los hechos de violencia y agradeció el acompañamiento de la comunidad, pidiendo que las manifestaciones sean pacíficas.

El caso de Nahuel Marcial se transformó en uno de los hechos policiales más conmocionantes del año en Caleta Olivia. Su fallecimiento marca un nuevo capítulo en la investigación que busca determinar las circunstancias del ataque y las responsabilidades de los implicados.