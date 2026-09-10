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El Ministerio de Seguridad de la Nación incorporó a Santiago Nicolás Maza al listado de personas buscadas y estableció una recompensa de $2.000.000 para quien aporte información que conduzca directamente a dar con su paradero.
Maza desapareció el 13 de julio de 2014 y fue visto por última vez en el barrio Mar del Plata de Caleta Olivia, Santa Cruz. Desde entonces, su familia sostiene la búsqueda y reclama avances que permitan conocer qué ocurrió con él.
La desaparición de Maza volvió a ser recordada meses atrás por su hija, Verónica, quien habló con La Opinión Austral sobre la incertidumbre que atraviesa la familia desde hace más de una década.
“Mi papá desapareció en el Mundial de Alemania – Argentina, en la final, el 13 de julio de 2014”, contó en aquella oportunidad.
Según relató Verónica, Nicolás había ido a ver un partido con unos amigos en el barrio Mar del Plata y esa fue la última información que tuvo sobre él.
“Había ido a ver un partido con unos amigos, es lo último que yo me enteré. De ahí nadie lo vio salir, nadie sabe nada”, afirmó.
La mujer también recordó las presentaciones realizadas ante la Justicia durante estos años y cuestionó la falta de respuestas sobre el avance de la investigación.
“Iba al juzgado y me decían que no tenían novedades”, señaló.
La búsqueda continúa
La recompensa dispuesta por Nación busca obtener datos que permitan avanzar directamente en la localización de Maza. La medida se suma a la búsqueda de paradero que continúa vigente en Caleta Olivia.
Para Verónica, el paso del tiempo no significó abandonar la búsqueda. En una publicación al cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición, el pasado 13 de julio, expresó en redes sociales, el dolor que mantiene desde aquel día.
“Todos los días te extraño y no dejo de pensar, ¿por qué vos, papito?”, escribió.
“Te extraño horrores, donde quiera que estés solo espero que Dios te esté cuidando”, agregó.
La familia espera que cualquier información pueda aportar un dato concreto sobre el destino de Nicolás y permitir esclarecer qué ocurrió con él.
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