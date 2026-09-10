Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hace casi ocho años, Raquel Carrizo perdió a su hijo Valentín. Desde entonces, el dolor se transformó en una tarea de concientización que la llevó a acompañar a otras familias y a involucrarse en la prevención del suicidio en Caleta Olivia y en otras localidades de la zona norte de la provincia.

La Asociación Elijo Vivir comenzó a trabajar activamente en 2023, aunque el camino inició antes, cuando Carrizo empezó a golpear puertas y a preguntarse qué podía hacer frente a una problemática que veía repetirse en la comunidad.

“Nació desde ese dolor que uno siente, que te va comiendo por dentro y que uno tiene que reconvertir. Uno sigue adelante, por vos y por quienes quedan, en este caso mi otra hija que en ese momento tenía 13 años. Ellos eran compañeros de vida y a ella le tocó encontrar a su hermano en esa situación que ni en mis peores pesadillas imaginé ”, contó a La Opinión Austral.

A partir de esa dolorosa experiencia, Carrizo comenzó a trabajar junto a otras mamás que atravesaron pérdidas similares y con personas que se fueron sumando a una organización que busca poner el foco en la prevención, la escucha y la construcción de redes.

Las señales no siempre son visibles

Uno de los principales mensajes de Elijo Vivir apunta a comprender que el sufrimiento emocional no siempre se manifiesta de manera evidente.

Carrizo recordó a Valentín como un joven de humor particular, que hacía chistes, realizaba piruetas y podía mostrarse alegre frente a los demás. Por eso, remarcó que no siempre es sencillo advertir lo que sucede internamente en una persona.

“No siempre el que está deprimido está tirado en una cama o dando todas las señales visibles. A veces es todo lo contrario”, sostuvo.

La referente explicó que el suicidio es una problemática multicausal y que puede existir un proceso previo que comienza mucho antes de que aparezca una situación que actúe como detonante.

En ese sentido, llamó a evitar los juicios y las simplificaciones frente a una persona que atraviesa una situación de sufrimiento.

“Mirá 30 segundos a tu hijo”

Durante la entrevista, la referente indiccó que una de las principales herramientas de prevención está en los vínculos cotidianos, “Mirá 30 segundos a tu hijo o a tu hija. ¿Cuánto hace que no lo hacés?” señaló.

La propuesta es recuperar el diálogo dentro de las familias y prestar atención más allá de las respuestas rápidas. Preguntar cómo estuvo el día, escuchar y generar un espacio donde niños y adolescentes puedan hablar sin sentirse juzgados son acciones que, para Elijo Vivir, forman parte de la prevención.

También consideró necesario enseñar a los jóvenes a manejar la frustración y entender que equivocarse, perder o tener que empezar nuevamente no significa fracasar.

Carrizo contó que, en las actividades que realizan con adolescentes, aparece con frecuencia el miedo a fallar o a no cumplir con las expectativas de sus padres. “Está bien equivocarse”, sostuvo.

Otro de los ejes que plantea Elijo Vivir es el rol de las instituciones educativas.

Carrizo señaló que no todos los adolescentes encuentran en sus hogares un espacio donde puedan hablar de lo que sienten y que, por eso, un docente, preceptor o referente escolar puede convertirse en una persona de confianza.

La organización viene realizando encuentros en escuelas de Caleta Olivia y otras localidades de la zona norte de Santa Cruz. En esas experiencias, buscan que los propios jóvenes puedan expresarse y poner en palabras sus preocupaciones.

La referente insistió en que escuchar no significa juzgar ni minimizar lo que atraviesa otra persona.

Para ella, frases como “no llores” pueden cerrar una conversación que necesita permanecer abierta. En cambio, acompañar, abrazar y transmitir que alguien no está solo puede ser el primer paso para pedir ayuda.

Los alumnos confeccionaron carteles para colocar en la plazoleta. FOTO: TAMARA MORENO / LOA

Proyecto de investigación

La Asociación Elijo Vivir también trabaja en un proyecto de investigación junto a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, con la participación de la psicóloga y docente Lía Guerra.

El objetivo es avanzar en la sistematización de información relacionada con los suicidios y los intentos de suicidio en la zona, para contar con datos que permitan comprender con mayor precisión la dimensión de la problemática.

Carrizo explicó que actualmente están trabajando en la recopilación y organización de información y reconoció que todavía no cuenta con los números definitivos de Caleta Olivia.

“Estamos sistematizando todo como parte de ese proyecto y puedo asegurar que los números son tremendos”, señaló.

La referente también advirtió sobre la existencia de un posible subregistro, vinculado al estigma que todavía rodea al suicidio. Según explicó, algunas familias prefieren no hablar públicamente de la causa de muerte de un ser querido.

En ese contexto, consideró que contar con información confiable resulta fundamental para dimensionar el problema y diseñar políticas de prevención.

Los datos que preocupan

Al ser consultada por los datos sobre suicidios o intentos en la provincia, como así también en Caleta Olivia, Carrizo señaló en primer lugar, que la situación en Argentina se agravó en los últimos años. Según los datos que maneja la organización, cuando comenzaron las primeras actividades en 2023 se registraba aproximadamente una muerte por suicidio por día en el país, mientras que actualmente la referencia que utilizan es de una cada dos horas.

También sostuvo que Santa Cruz presenta una situación especialmente preocupante dentro de la Patagonia y que los registros que están analizando muestran un fuerte crecimiento.

Estos datos forman parte de la información que Elijo Vivir busca sistematizar junto con la UNPA para contar con un diagnóstico más preciso a nivel local.

La Ley Nacional 27.130 establece como prioridad la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio. La norma fue reglamentada a nivel nacional en 2021.

El reclamo por la reglamentación en Santa Cruz

En la provincia, Santa Cruz adhirió a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio a través de la Ley Provincial 3594. Sin embargo, la reglamentación de esa norma continúa siendo un reclamo de la Legislatura provincial.

En 2022, la Cámara de Diputados ya había solicitado al Ministerio de Salud y Ambiente que reglamentara la Ley 3594. El pedido fue reiterado en 2024 y nuevamente en 2025, cuando se reclamó al Poder Ejecutivo provincial que avanzara con la reglamentación y se instó a incorporar a las organizaciones vinculadas con la prevención.

Para Carrizo, contar con un marco operativo y recursos resulta fundamental para fortalecer la prevención, el seguimiento de los intentos y la atención de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Salud mental: recursos que no alcanzan

Carrizo también puso el foco en la situación de la salud mental en Caleta Olivia.

Según explicó, la ciudad cuenta con siete camas destinadas a salud mental, de las cuales dos están ocupadas de manera permanente y las restantes funcionan con una dinámica de rotación constante.

“Los profesionales hacen lo que pueden, con lo que tienen. La voluntad puede ser mucha y puede ser muy profesional, pero si no hay herramientas mucho no se puede hacer”, se lamentó.

También mencionó la necesidad de contar con espacios de recuperación y acompañamiento, como un Centro de Día, para personas que atraviesan consumos problemáticos, ya que, según señaló, estas situaciones aparecen vinculadas en algunos casos con episodios de sufrimiento y crisis.

Actividades por el 10 de septiembre

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, Elijo Vivir organizó distintas actividades en Caleta Olivia.

Este jueves 10 de septiembre, de 10 a 12, se realizará un encuentro en el Centro Integral de la Mujer bajo la propuesta “Estrategias de vida”.

Carrizo explicó que prefieren hablar de “encuentro” antes que de “charla”, porque la intención es generar un espacio de escucha en el que quienes participen puedan compartir lo que les pasa.

Cabe destacar, que desde el 1 de septiembre el Gorosito permanece intervenido con cartelería y mensajes vinculados a la prevención. Cerca de las 19, se realizará allí una vigilia por tercer año consecutivo.

La actividad busca recordar a quienes murieron y, al mismo tiempo, resignificar la vida de quienes continúan atravesando situaciones difíciles.

Amplia convocatoria en la jornada de prevención contra el suicidio. FOTO: TAMARA MORENO / LOA

Tejer redes para acompañar

El trabajo de Elijo Vivir se sostiene, según explicó Carrizo, a partir del acompañamiento de otras familias, profesionales, instituciones educativas y vecinos que se fueron sumando.

Uno de los objetivos es fortalecer esa red en las distintas localidades de la zona norte de Santa Cruz y generar espacios donde las personas puedan preguntar qué hacer cuando detectan que alguien cercano no está bien.

La organización también proyecta nuevas actividades, entre ellas un encuentro entre adolescentes y adultos mayores bajo la iniciativa “Abrazos para sanar”, con la intención de acercar a dos grupos que, según observó, muchas veces atraviesan situaciones de soledad.

“Hablar no mata a nadie”

A casi ocho años de la pérdida de su hijo, Carrizo reconoce que el duelo no desaparece. Se aprende a convivir con él y, en su caso, a convertir ese dolor en una tarea de prevención.

Su mensaje para este 10 de septiembre apunta a recuperar los vínculos y prestar atención a quienes están cerca.

Mirar a los ojos, preguntar cómo está el otro, escuchar sin juzgar y acompañar pueden ser gestos sencillos, pero significativos.

“Hablar no mata a nadie y el silencio sí”, afirmó.

Y dejó una última invitación para las familias: detenerse cuando un hijo o una hija llega a casa, mirarlo a los ojos y abrazarlo. En esa acción cotidiana, Elijo Vivir encuentra también una forma de prevención: estar presentes antes de que el dolor se transforme en silencio.



No estás solo

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación díficil o necesita ser escuchado, es importante pedir ayuda y no atravesar ese momento en soledad.

Centro de Asistencia al Suicida: 0800-345-1435

Atención gratuita, anónima y las 24 horas.

En Caleta Olivia, también podés comunicarte al 107 o acercarte al Hospital Zonal o al centro de salud más cercano.