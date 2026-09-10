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Este jueves a las 10 de la mañana, cuarteles de Bomberos Voluntarios de todo el país realizaron un sirenazo simultáneo en reclamo por la falta de respuesta del Gobierno Nacional a una serie de planteos económicos y normativos.

La medida fue impulsada por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, representado por el Consejo de Federaciones y las 29 federaciones provinciales. Según se informó, la protesta fue de carácter pacífico y no afectó la operatividad de los cuarteles, que mantuvieron activas sus guardias y priorizaron la atención de emergencias.

Uno de los principales reclamos está relacionado con la transferencia de fondos establecidos por la Ley Nacional N.º 25.054. El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios reclama el remanente correspondiente al ejercicio 2025 y años anteriores, que asciende a $59.330.748.051,41, recursos que deben ser distribuidos entre las asociaciones del país.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios 2 de Junio de Caleta Olivia acompañaron la medida nacional y remarcaron la importancia de que estos recursos lleguen a las instituciones.

“Esta es una manera de que escuchen a Bomberos Voluntarios a nivel nacional”, expresó Segundo Rodríguez, presidente del cuartel local, durante una entrevista realizada luego del toque de sirena con medios locales.

Según explicó, parte de los recursos reclamados provienen de un porcentaje de las primas de seguros destinado al sistema bomberil. “A cada ciudadano que tiene un seguro de automóvil, casa y eso le descuentan un 5% para que eso sea recaudado para Bomberos Voluntarios”, señaló.

En ese sentido, indicó que el dinero debe ser distribuido entre los aproximadamente 1.200 cuarteles del país y que existen instituciones que todavía no recibieron los fondos correspondientes.

Participación en emergencias

Además del reclamo nacional por los subsidios, desde el cuartel 2 de Junio plantearon una situación particular que atraviesan en Caleta Olivia: aseguran que en determinados incendios y siniestros no reciben los avisos para participar de los operativos.

“Hay incendios que nosotros no participamos porque no nos avisan, porque no nos llaman. Cambiaron la metodología de llamados y eso nos dejó más afuera que nunca”, sostuvo Segundo.

El presidente del cuartel afirmó que vienen planteando esta situación desde hace aproximadamente cuatro años y que mantuvieron reuniones para intentar resolverla.

“Queremos que la participación de Bomberos Voluntarios sea operativa. Por algo estamos, como corresponde, con la documentación, los chicos tienen seguro de vida, tienen las capacitaciones”, manifestó.

Cuartel de bomberos voluntarios 2 de junio. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL

También señaló que el objetivo es que la institución pueda prestar servicio a la comunidad junto con los demás cuerpos de emergencia.

“Nosotros estamos para darle un servicio al ciudadano, nada más”, remarcó.

Consultado sobre quién habría dispuesto que el cuartel no sea convocado a determinados siniestros, Segundo sostuvo que desconoce de dónde proviene la decisión. “Sinceramente no sé de dónde viene, no sé si de Provincia o no”, respondió.

Pedido de acompañamiento a los vecinos

Actualmente, el cuartel cuenta con 12 bomberos recibidos, además de aspirantes que iniciaron el proceso de formación para incorporarse como voluntarios.

El presidente de la institución destacó el acompañamiento de la comunidad y pidió que los vecinos conozcan la problemática que atraviesan.

“Es necesario que la ciudad, que los vecinos nos acompañen como nos vienen acompañando”, expresó.

En ese sentido, remarcó que el objetivo final es que las diferencias institucionales no terminen afectando a quienes necesitan asistencia ante una emergencia.

“Acá no tiene que salir beneficiado ni Bomberos Voluntarios ni Bomberos de Provincia, sino el ciudadano”, sostuvo.

Los otros reclamos del sistema

El sirenazo nacional también estuvo vinculado a otros tres ejes planteados por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Uno de ellos está relacionado con la atención de emergencias en rutas concesionadas. Los bomberos reclaman que los contratos de la nueva Red Federal de Concesiones contemplen convenios obligatorios, contraprestaciones por disponibilidad, reintegro de gastos extraordinarios y compensaciones por daños en los cuarteles que intervienen en siniestros.

También reclaman la aplicación integral de la Ley 27.629 de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, particularmente respecto del reintegro del IVA en la compra de bienes, servicios y equipamiento.

Por último, solicitaron al Ministerio de Economía y al Banco Central que agilicen los pagos al exterior. El planteo está vinculado con la necesidad de adquirir vehículos de emergencia usados en otros países debido al costo de las unidades nacionales y las dificultades que genera el pago anticipado requerido en operaciones internacionalesbomber