Distintas agrupaciones y gremios del Frente Sindical de la localidad de Caleta Olivia, se unieron este miércoles 11 de febrero y coparon las principales avenidas de la zona céntrica con un claro mensaje: “No a la reforma laboral“. La manifestación se realizó a horas de la tarde, en el marco de la discusión del proyecto que se estaba realizando en el Senado.

Se trata de la primera gran batalla legislativa del año que, para llegar a la sesión, tuvo que aceptar más de 20 cambios al proyecto original con el que pretende dinamizar el mercado de trabajo y dejar atrás la industria del juicio. Gobernadores consiguieron que no haya recortes en Ganancias e impuesto coparticipable que representa billones de pesos para las cajas provinciales.

Camiones fueron parte de la marcha. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Mientras tanto, los ojos de la población se encuentran sobre los senadores santacruceños Alicia Kirchner, quien ya había adelantado su voto negativo y José María Carambia y Natalia Gadano, a quienes el Frente Sindical y el dirigente camionero Pablo Moyano les había pedido emitir un voto igual al de la ex gobernadora de la provincia.

Muchos vecinos formaron parte de la marcha. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Caleta Olivia marchó

La concentración se realizó a partir de las 15 horas en la plaza 20 de Noviembre de la ciudad, los manifestantes comenzaron marchando por la avenida Independencia, llegaron al monumento al obrero petrolero “El Gorosito” y continuaron por la siguiente avenida, la San Martín. Luego retomaron el camino a la plaza de la principal estatua caletense.

Manifestantes con cartones con caras de funcionarios. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Con banderas del país argentino, cartones con los rostros de funcionarios de la provincia de Santa Cruz, carteles con frases alusivas, bombos, platillos y cánticos, gran parte de la comunidad estuvo presente en la zona para dar a conocer su negativa a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei que está en discusión en estos momentos.

“No a la reforma laboral”, “abajo la reforma laboral esclavista“, “no a la pauta salarial cero”, “no a los despidos”, fueron algunas de las principales frases que se vieron en carteles que pasearon en manos de ciudadanos y ciudadanas caletenses. Esta marcha de la Confederación General del Trabajo (CGT) se replicó en la mayoría de las provincias del país.

Secretarios al frente de la movilización. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

En contra de la reforma

Quien dio la apertura al acto fue el sindicalista David Hermosilla, parte de la CGT: “Reiteramos que estamos en contra de esta reforma laboral, estamos en contra de la quita de derechos, defendemos nuestra tierra, nuestros recursos, pero sobre todo nuestros derechos laborales”. A continuación, se llevaron a cabo dos lecturas de documentos de ADOSAC y la CGT.

Por otro lado, la secretaria gremial de ADOSAC, Vanina Galván, leyó un documento realizado en el marco de la discusión por la reforma laboral. Enfatizó que la reforma no representa modernización, sino un ataque directo a las conquistas históricas de los trabajadores y detalló un panorama sombrío si el proyecto prospera, señalando que busca desmantelar la estabilidad laboral y sindical.

La marcha tuvo mucha participación. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Asimismo, advirtió sobre el impacto generalizado: “Si este proyecto avanza, las consecuencias serán claras. Más empleo precario y sin estabilidad, salarios más bajos y jornadas más largas, menos indemnizaciones y mayor facilidad para despedir, ataques a la organización sindical y a las herramientas de lucha, retrocesos en la seguridad social, las jubilaciones y la protección laboral restricciones al derecho de huelga y protesta social”.

Un vecino durante la movilización. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

La dirigente sindical fue clara al señalar quiénes son los verdaderos responsables de la crisis, diferenciándolos del pueblo trabajador: “Pero lo decimos con claridad, los responsables no son quienes trabajan, estudian o se jubilan con esfuerzo. Los responsables son quienes gobiernan para los grandes grupos económicos, para quienes legislan, para las corporaciones, quien entregan los recursos del país”.

Finalmente, en el acto, se leyó el documento elaborado por parte de la CGT. La central sindical desmintió la narrativa gubernamental que promueve la reforma como progreso o creadora de empleo: “Nos quieren vender una reforma laboral como si fuera progreso. Nos dicen que es modernización, nos dicen que es para crear empleo. Pero ese verso ya lo escuchamos”.

La comunidad copó las avenidas. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Se hizo un recuento de los efectos negativos de las políticas de ajuste anteriores en la provincia de Santa Cruz, que sirven como antecedente del temor actual: “Terminó con una provincia con más de 50% de desocupación real. Terminó con despidos masivos en la actividad privada. Terminó con el petróleo parado… Terminó con nuestros jubilados abandonados. Hoy hay abuelos eligiendo entre comer o comprar remedios”.

Además, el documento advierte que la quita de derechos no genera estabilidad, sino condiciones de explotación y silencio: “Cuando sacan derechos no crean empleo crean miedo, crean silencio crean trabajadores que no reclaman porque saben que mañana lo echan.” Se enfatiza que “el trabajo no es un costo, el trabajo es una variable de ajuste. El trabajo es familia, es comunidad, es futuro”.