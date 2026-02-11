Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Senado de la Nación debate hoy, miércoles, la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei, en una sesión convocada para las 11 horas y atravesada por protestas sindicales y paros parciales en diferentes puntos del país. La iniciativa, que el oficialismo define como una “modernización laboral”, llega al recinto con modificaciones acordadas con bloques aliados, gobernadores y la CGT.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció que se alcanzó un “acuerdo” para tratar el proyecto el 11 de febrero y aseguró que el texto tiene 28 modificaciones consensuadas. “Venimos a anunciar que logramos un gran acuerdo. El texto tiene 28 modificaciones consensuadas”, afirmó en conferencia de prensa junto a referentes de la UCR y el PRO.

Concesiones a gobernadores y a la CGT

Patricia Bullrich aseguró que llegó a un acuerdo con los cambios a la reofrma laboral y son 44 senadores que votarán positivo.

Uno de los principales cambios acordados fue la eliminación del artículo que proponía una rebaja del Impuesto a las Ganancias para grandes y medianas empresas, medida que generaba un fuerte impacto en la coparticipación provincial. Según explicó Bullrich, se decidió postergar ese punto para avanzar en una discusión fiscal más amplia.

En relación a los reclamos de la CGT, el oficialismo mantuvo la denominada “caja sindical”: se sostendrá por dos años el aporte solidario a los gremios con un tope del 2%, y no se reducirán las cargas para las obras sociales, que continuarán en el 6%. También se conservará el aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un límite del 0,5%.

Movilización del martes en Rosario organizada por el Frente de Sindicatos Unidos que integran los estatales de ATE, los metalúrgicos de la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, además de gremios no alineados con esas centrales. Hubo otra en Córdoba. FOTO: LA VACA.ORG

Otro de los puntos modificados fue el referido al pago de salarios. Finalmente, las remuneraciones deberán abonarse exclusivamente en entidades bancarias o de ahorro oficial. “Si aquellos que no son bancos son pagadores de salario y no tienen las mismas exigencias que un banco, pueden generar enormes problemas”, sostuvo Bullrich.

Fondo de Asistencia Laboral y cambios en indemnizaciones

El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo alternativo para cubrir indemnizaciones. Tras la negociación, se estableció una diferenciación: las grandes empresas aportarán el 1% de sus contribuciones a la ANSES, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas destinarán el 2,5%, con posibilidad de ajustes bajo control de una comisión bicameral.

Gobernadores peronistas analizarán el impacto de la reforma laboral en las provincias.

La reforma laboral también introduce cambios en el cálculo de indemnizaciones, excluyendo conceptos como aguinaldo y premios, y establece que las sentencias judiciales podrán pagarse en cuotas. Además, fija un esquema de actualización por inflación más un 3% anual.

Entre otras modificaciones relevantes, se elimina la ultraactividad de los convenios colectivos —lo que implica que perderán vigencia una vez vencidos— y se habilita un “banco de horas” para compensar horas extra con francos en lugar de pago adicional.

Referentes de ATE, CTA, FENAT, APROSA, ADOSAC, APJAM y el Polo Obrero participaron de la conferencia de prensa en Caleta Olivia.

Derecho a huelga y servicios esenciales

El proyecto amplía el listado de servicios esenciales que deberán garantizar un funcionamiento mínimo del 75% en caso de huelga. A los sectores ya contemplados se suman telecomunicaciones, aeronáutica comercial, servicios aduaneros y migratorios y educación en todos sus niveles, excepto el universitario.

Más de 200 trabajadoras y trabajadores participaron de la reunión realizada en la sede del SOEM en Río Gallegos

También se crea la categoría de “servicios de importancia trascendental”, que deberán asegurar al menos el 50% de su actividad. Allí se incluyen transporte, industria alimenticia, minería, bancos, comercio electrónico y hotelería, entre otros.

Además, se establecen nuevas regulaciones para las asambleas sindicales, que deberán contar con autorización del empleador y no podrán afectar el normal desarrollo de la empresa.

El poroteo en el Senado y la expectativa por Santa Cruz

La Libertad Avanza cuenta con 20 senadores propios y el respaldo de bloques aliados como la UCR (10), el PRO (3), el Frente Renovador de la Concordia (2), el Frente Cívico de Córdoba (1), Independencia (1), La Neuquinidad (1), Provincias Unidas (2), Despierta Chubut (1) y otros espacios provinciales, alcanzando un número cercano a los 44 votos.

Natalia Gadano, senadora nacional de Por Santa Cruz. Al lado, su colega de bancada, José María Carambia.

Sin embargo, aún no hay confirmación sobre cómo votarán algunos legisladores, entre ellos los senadores por Santa Cruz, Natalia Gadano y José María Carambia, en un contexto de fuerte presión sindical en la provincia.

Paros parciales y protestas en todo el país

Mientras el Senado debate la reforma laboral, la CGT y las dos CTA convocaron a movilizarse al Congreso. Las jornadas de protesta comenzaron días atrás en Córdoba y Rosario, y este miércoles se replican en la Ciudad de Buenos Aires con cese de tareas parcial desde las 13 horas.

Se registran paralizaciones en sectores clave como el marítimo y portuario, adhesión de pilotos y tripulantes de cabina que impacta en vuelos comerciales, y suspensión del subte y premetro desde la noche. El Gobierno dictó conciliación obligatoria para garantizar el funcionamiento de los colectivos.

Impacto en Santa Cruz: paro y movilización

En Santa Cruz, el Frente Sindical resolvió paro y movilización tanto en Río Gallegos como en Caleta Olivia. Más de 200 trabajadores participaron de una asamblea intersindical en la capital provincial, donde rechazaron la reforma laboral y exigieron paritarias urgentes al gobernador Claudio Vidal ante la pérdida del poder adquisitivo. Concentrarán a las 13, desde el mástil de Kirchner y San Martín, para marchar hasta Casa de Gobierno.

En Caleta Olivia, gremios como ATE, CTA, FENAT, APROSA, ADOSAC, APJAM y el Polo Obrero realizaron una conferencia de prensa para convocar a la comunidad a movilizarse. La secretaria general de ADOSAC Caleta Olivia, Vanina Galván, advirtió que la iniciativa “va a profundizar la precarización tanto en el sector público como en el privado”.