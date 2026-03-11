El intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, encabezó este miércoles la apertura del período ordinario de sesiones legislativas del Concejo Deliberante y centró parte de su discurso en la situación salarial de los trabajadores municipales y en la necesidad de articular acciones con el Gobierno de Santa Cruz para mejorar los ingresos del sector.

El acto institucional se desarrolló desde las 12 horas en el Cine del Centro Cultural y marcó el inicio formal del trabajo legislativo del año en la ciudad. La ceremonia reunió a autoridades municipales, concejales, representantes institucionales y funcionarios provinciales.

Durante su mensaje a la comunidad, el jefe comunal planteó la importancia de avanzar en acuerdos que permitan mejorar las condiciones salariales de los empleados municipales.

“Trabajaremos incansablemente junto al Gobierno provincial para mejorar nuestros ingresos y de esa manera establecer las conversaciones necesarias para mejorar los salarios de los compañeros municipales”, expresó Carrizo ante el cuerpo legislativo y el público presente.

El mensaje del intendente a los trabajadores municipales

En su discurso, Carrizo también pidió a los trabajadores y a la comunidad no dejarse llevar por rumores o versiones que, según señaló, buscan generar confusión en medio del proceso de negociación.

“Les pido que no se dejen confundir por versiones malintencionadas. Mi responsabilidad y energía están puestas en resolver el problema y para eso necesito que sigamos unidos”, afirmó.

El intendente remarcó que la administración municipal trabaja para optimizar el uso de los recursos de la ciudad con el objetivo de fortalecer las finanzas locales y avanzar en soluciones concretas para los empleados municipales.

El jefe de Gabinete de Claudio Vidal, Pedro Luxen, en primera fila escuchando el discurso de Pablo Carrizo, en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Caleta Olivia.

En ese marco, subrayó que el diálogo institucional con el Gobierno provincial resulta clave para afrontar la situación económica y encontrar alternativas que permitan mejorar los ingresos del sector.

Además dio cuenta que el trabajo del municipio es para que “los recursos rindan más y lleguen donde se necesitan”. Así fue que destacó la eliminación del “25% de los cargos políticos” y anunció que pronto alcanzarán una reducción del 40%. “Gobernar es establecer prioridades y cumplir con la palabra”, sostuvo.

Reunión previa con el Gobierno provincial y el SOEMCO

Las definiciones del intendente se produjeron luego de una reunión que tuvo lugar el martes por la noche en Caleta Olivia, en la antesala del inicio del período legislativo.

El encuentro reunió al jefe de Gabinete de Santa Cruz, Pedro Luxen, al intendente Pablo Carrizo y al secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEMCO), Julián Carrizo.

El jefe de gabinete Pedro Luxen encabezó el encuentro junto con el intendente de Caleta Olivia Pablo Carrizo y el titular del SOEMCO, Julián Carrizo. También participó Jorge Caminitti, consultor de la Gobernación.

Durante la reunión, las autoridades provinciales, municipales y gremiales analizaron distintos temas vinculados a la situación de los trabajadores municipales y al funcionamiento del sector.

Entre los puntos abordados también figuró la situación de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz, además de otros aspectos vinculados a la realidad del sistema municipal.

Diálogo institucional para abordar la situación municipal

Tras el encuentro, los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar en una agenda de trabajo conjunta que permita fortalecer el diálogo institucional entre el Gobierno provincial, el municipio y el gremio.

La reunión se desarrolló en un contexto marcado por el inicio de la actividad legislativa en Caleta Olivia, donde distintos actores políticos y sindicales comenzaron a delinear temas de gestión y coordinación en la zona norte de Santa Cruz.

Presencia de autoridades provinciales

La apertura de sesiones contó además con la presencia del jefe de Gabinete provincial, Pedro Luxen, quien participó del acto institucional junto a otros funcionarios del Gobierno de Santa Cruz.

La presencia de autoridades provinciales formó parte del acompañamiento del Ejecutivo santacruceño a los municipios en el inicio del año legislativo.

En este contexto, el discurso del intendente Carrizo también funcionó como un espacio para delinear los principales ejes de gestión para el período que comienza, en un escenario donde la situación salarial de los trabajadores municipales aparece como uno de los temas prioritarios de la agenda política local.