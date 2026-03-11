El jefe de Gabinete de Santa Cruz, Pedro Luxen, mantuvo este martes por la noche una reunión en Caleta Olivia con el intendente Pablo Carrizo y el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEMCO), Julián Carrizo.

El encuentro se desarrolló alrededor de las 21 horas y reunió a autoridades provinciales, municipales y representantes gremiales con el objetivo de abordar distintos temas vinculados a la situación de los trabajadores municipales y a la coordinación de políticas públicas en la zona norte de la provincia.

La reunión se llevó adelante en un contexto de intercambio institucional entre los distintos niveles del Estado y el sector sindical, con la intención de analizar problemáticas del sector municipal y avanzar en instancias de trabajo conjunto, según informaron.

La situación de la Caja de Servicios Sociales

Durante la reunión, uno de los temas centrales que analizaron los participantes fue la situación de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz. Las autoridades revisaron distintos aspectos vinculados al funcionamiento del organismo y su impacto en los trabajadores municipales.

El diálogo también permitió intercambiar posiciones sobre la realidad del sector municipal en Caleta Olivia, así como evaluar distintos puntos relacionados con la prestación de servicios y la articulación entre las instituciones involucradas.

En ese marco, los participantes coincidieron en la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo para avanzar en soluciones que contemplen las necesidades de los trabajadores y el funcionamiento de las estructuras administrativas.

Agenda de trabajo conjunta

Como resultado del encuentro, las autoridades provinciales, municipales y gremiales coincidieron en la necesidad de consolidar una agenda de trabajo conjunta. El objetivo es fortalecer el diálogo institucional y coordinar acciones entre el Gobierno de Santa Cruz, el municipio de Caleta Olivia y el sindicato que representa a los trabajadores municipales.

La articulación entre los distintos actores busca facilitar la planificación de políticas públicas que permitan abordar de manera coordinada las demandas del sector.

La reunión se realizó en la antesala del inicio del período de sesiones legislativas en la localidad, momento en el que distintos actores políticos y sindicales comienzan a definir prioridades de gestión.

En ese contexto, el encuentro entre el jefe de Gabinete provincial, el intendente de Caleta Olivia y el SOEMCO se inscribe dentro de una serie de contactos institucionales orientados a delinear temas de gestión y coordinación en la zona norte de Santa Cruz.

De esta manera, el Gobierno provincial, el municipio y el gremio iniciaron una instancia de diálogo que apunta a sostener el trabajo conjunto frente a los desafíos que atraviesa el sector municipal en la región.