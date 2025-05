Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Paro de colectivos en Caleta Olivia: la ciudad sin transporte urbano por reclamo salarial nacional

Desde la medianoche de este martes 6 de mayo, el transporte público urbano de Caleta Olivia se encuentra completamente paralizado debido al paro nacional convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en reclamo de mejoras salariales. La medida de fuerza, que se extenderá por 24 horas, fue confirmada por Oscar Contreras, secretario general de la UTA local, quien explicó que “no está trabajando ningún coche de transporte urbano, está todo parado”.

La medida afecta exclusivamente a los servicios de transporte urbano de pasajeros dentro de Caleta Olivia. Las líneas interprovinciales y de larga distancia, según aclaró Contreras, funcionan con normalidad, ya que están encuadradas en otras cámaras empresariales que no están involucradas en el conflicto. “Esto sólo afecta al servicio urbano local. El transporte personal y de larga distancia está operativo”, indicó a Canal 2 de Caleta Olivia.

Por la noche del lunes la empresa municipal Urbano SE informó a los usuarios que a las 21:30 horas la UTA informó que “está confirmada la medida de fuerza y debido al alcance nacional de la misma también adherirá la filial Caleta Olivia por lo que confirmamos que mañana 6 de mayo NO HABRÁ SERVICIO”.

En relación al impacto en el resto de la provincia, Contreras detalló que en localidades como Río Gallegos también se había dispuesto acatar la medida. Sin embargo, en la capital provincial, la empresa CityBus confirmó que presta servicio con total normalidad, una diferencia que, según Contreras, podría deberse a particularidades locales o a la disponibilidad de choferes habilitados. “En un momento se habló de que iban a salir los jerárquicos a cubrir, pero para manejar un colectivo se necesita una licencia profesional. Lo que tenemos informado es que también en Río Gallegos está parado el servicio”, afirmó.

Lo cierto es que si bien la UTA en Río Gallegos adhirió al paro de colectivos, la empresa CityBus, concesionaria del servicio municipal, garantizó que de todas formas haya servicio para los más de 10 mil usuarios de la capital de la provincia de Santa Cruz.

En Caleta Olivia, la suspensión del servicio urbano impacta de lleno en la rutina diaria de cientos de vecinos que dependen de los colectivos para movilizarse. Mientras tanto, la incertidumbre persiste: si no hay avances en las negociaciones, el conflicto podría escalar aún más en los próximos días.

Un conflicto que viene de larga data

El conflicto salarial entre la UTA y las cámaras empresarias lleva varios meses sin resolución. Según explicó Contreras, anteriormente el gremio logró llegar a acuerdos locales en Caleta Olivia gracias al esfuerzo del municipio, que financia el 100% del servicio urbano. Sin embargo, desde mayo no se ha alcanzado ningún acuerdo que satisfaga a la conducción nacional del sindicato. “Hasta abril, el municipio reconoció todas las escalas salariales. Pero desde mayo en adelante, no hay porcentajes que convenzan a nuestro secretario general”, señaló.

Sobre las cifras concretas del reclamo, Contreras desmintió que el sindicato esté exigiendo exclusivamente un aumento del 40%. “Ese número salió en un comunicado erróneo. Lo que sí es claro es que no vamos a aceptar un 6%, que es lo que se ofreció desde mayo a julio. Ese porcentaje es insignificante. El verdadero porcentaje aún se está negociando”, aclaró.

Riesgo de paro por tiempo indeterminado en el servicio de colectivos

La medida de fuerza actual es por 24 horas, pero no se descarta que se agrave si no se obtiene una respuesta favorable del Gobierno nacional. “Estamos esperando el llamado para una nueva negociación. Si no hay avances, el paro podría pasar a ser por tiempo indeterminado”, advirtió Contreras.

Desde la UTA local subrayaron que la voluntad de diálogo permanece abierta y que mantienen contacto permanente con la conducción nacional. “Somos positivos. Siempre vamos con la expectativa de llegar a un punto medio. Pero si no hay una propuesta seria, la medida se va a endurecer”, advirtió el dirigente gremial.

Transporte urbano en crisis: falta renovación de flota en Caleta Olivia

Otro punto que preocupa a los trabajadores del transporte urbano es la falta de renovación de unidades. Contreras reconoció que la flota actual está envejecida y que no hay, por ahora, ningún plan concreto para su recambio. “Tenemos una flota bastante viejita. Se mantiene en funcionamiento gracias al cuidado de los choferes y al apoyo del municipio. Pero no se ha hablado oficialmente de incorporar colectivos nuevos”, lamentó.

La falta de unidades modernas se vuelve especialmente crítica en una ciudad en crecimiento como Caleta Olivia, donde ya se están desarrollando nuevos barrios en el oeste. “Las distancias son largas y muchas veces los niños tienen que caminar mucho para llegar a la escuela. Hoy, con el paro, seguramente muchos no pudieron asistir”, señalaron desde el gremio.

Expectativas ante el nuevo secretario de Transporte

Consultado sobre la designación del nuevo secretario de Transporte a nivel nacional, Gabriel Gusso, Contreras fue contundente: “Empezó mal. Esperábamos un gesto de diálogo. Necesitamos que se siente a conversar y haga una oferta razonable. Si le va bien a él, nos va bien a todos”, cerró.

El paro nacional de la UTA se enmarca en un contexto económico adverso, donde la falta de acuerdos salariales y el retiro de subsidios por parte del Gobierno nacional tensionaron las relaciones entre trabajadores, empresas y el Estado.