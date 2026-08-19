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Alma Avril Collado, la niña santacruceña de 10 años que permanecía internada en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires, finalmente regresó a la provincia de Santa Cruz junto a su mamá, Tamara. Ahora continuará con su tratamiento en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” de Caleta Olivia.

La noticia fue confirmada por la mujer a través de una publicación en redes sociales. “¡Ya estamos en Caleta! Felices en nuestra provincia, en nuestro sur querido, un poquito más cerca de los nuestros”, expresó.

La familia había realizado un pedido público para conseguir el traslado sanitario de Alma, quien se encontraba derivada desde hacía varias semanas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según había explicado su mamá, por indicación médica la niña debía regresar a Santa Cruz para continuar con su atención y cuidados paliativos.

Alma Avril Collado tiene 10 años.

“Gracias a todos, porque también se pusieron esta lucha al hombro, por todo el amor que recibe Alma con sus oraciones y buenas energías”, escribió Tamara tras concretarse el regreso. “Lo logramos todos juntos. Gracias infinitas”, agregó.

La niña había sido internada inicialmente durante ocho días en el Hospital de Comandante Luis Piedra Buena y luego trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) del nosocomio de Caleta Olivia. Posteriormente fue derivada al Hospital Garrahan, en Buenos Aires, con el objetivo de obtener un diagnóstico y continuar con su atención médica.

Hospital Zonal de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

En los últimos días, su mamá había solicitado la intervención de las autoridades provinciales y de la Caja de Servicios Sociales para poder regresar a Santa Cruz. “Alma no puede esperar”, había planteado, al advertir que la familia necesitaba una solución urgente para concretar el traslado.

“Estamos hablando de que mi hija necesita cuidados especiales y de toda una familia que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. No estamos pidiendo un privilegio. Estamos pidiendo que se encuentre una solución lo antes posible”, había manifestado Tamara.

Ahora, desde Caleta Olivia, la familia podrá continuar acompañando a Alma más cerca de sus afectos. “Estamos tan felices en el mejor hospital de la provincia”, expresó su mamá, quien también pidió acompañamiento y fuerzas para esta nueva etapa.

“Ahora, a los cuidados paliativos, amor mío. Dios no nos desampares”, escribió finalmente Tamara, junto a emojis de oración y abrazo.

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