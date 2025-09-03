Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El hombre de 47 años, cuya identidad se mantiene en reserva por el vínculo con la menor, que fue víctima de una brutal agresión por parte de otros internos en la Comisaría Segunda de Caleta Olivia, donde se encontraba detenido por una acusación de abuso sexual infantil, fue indagado por el juez Gabriel Contreras.

El incidente ocurrió en la madrugada del lunes primero de septiembre, cuando los internos lograron forzar la cerradura del calabozo donde se encontraba aislado el acusado y lo golpearon. Luego de la audiencia, se determinó que continúe privado de su libertad.

Según fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral, el hombre fue denunciado por su pareja, una mujer de 28 años, por presuntamente haber abusado sexualmente de su hija de 7 años en una vivienda ubicada en la calle Legisladores del barrio 25 de Mayo.

En un principio intervino personal de la dependencia policial antes mencionada y la denuncia fue realizada en la Comisaría de la Mujer y la Familia, ubicada en la avenida Costanera, donde la madre de la víctima relató el horroroso hecho que descubrió al llegar a su vivienda.

Comisaría Segunda de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Tras su detención, el acusado fue alojado en un calabozo aislado del resto de la población carcelaria en la Seccional Segunda. Sin embargo, alrededor de la 01:00 de la madrugada del martes 2 de septiembre, los efectivos de la dependencia policial escucharon gritos provenientes del sector de celdas judiciales. Al ingresar, constataron que el detenido estaba siendo agredido por varios internos.

Este medio conoció que los agentes interrumpieron la agresión y evacuaron al agredido para resguardar su integridad física. La inspección del calabozo N° 3 reveló que el pasador y el candado habían sido forzados, lo que indica que los internos extrajeron al detenido con el fin de agredirlo.

Asimismo, se convocó a personal de Infantería, quienes realizaron un ingreso controlado para evacuar a las personas privadas de su libertad. Posteriormente, personal policial realizó una requisa en el sector de calabozos y prendas, sin hallar elementos de interés.

La doctora de turno revisó a todos los detenidos y constató que el hombre acusado de abuso sexual presentaba lesiones leves. Las autoridades policiales investigan las circunstancias en las que se produjo la agresión y cómo los internos lograron forzar el calabozo. La causa judicial está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción Penal N° 2.

Por otro lado, es necesario dar a conocer que el caso ha generado un fuerte repudio en la sociedad de Caleta Olivia, donde vecinos y organizaciones sociales han expresado su indignación y preocupación por el presunto abuso. Es importante destacar que, en casos de abuso sexual infantil, las víctimas pueden sufrir graves consecuencias psicológicas a largo plazo. Estas pueden incluir depresión, ansiedad y baja autoestima.

Finalmente, es de destacar que, en caso de ser encontrado culpable del abuso, el hombre de 47 años podría enfrentar penas de prisión que varían según la gravedad del delito y las circunstancias del caso. Las penas pueden oscilar entre los 4 y los 20 años de prisión, o incluso más en casos de abuso agravado.