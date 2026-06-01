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La zona norte de Santa Cruz atraviesa horas de profundo dolor y conmoción tras conocerse el crítico cuadro de salud del subcomisario Gastón Trujillo, quien permanece internado en terapia intensiva luego de protagonizar un gravísimo siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial N.º 12, en el tramo que une Caleta Olivia con Cañadón Seco.

El efectivo policial, que se desempeña como Segundo Jefe de la Unidad de Prevención Barrial (UPB) de Caleta Olivia , sufrió lesiones devastadoras luego de que la motocicleta en la que circulaba fuera impactada violentamente desde atrás por un automóvil. El hecho ocurrió a la altura de un sector conocido por los vecinos como “La Chivería“, una zona de tránsito frecuente para trabajadores petroleros, residentes de Cañadón Seco y personal de distintas instituciones de la región.

La camioneta de Trujillo en la estepa. FOTO: PERIÓDICO LAS HERAS

Con el correr de las horas, la preocupación inicial dio paso a una noticia aún más dolorosa. De acuerdo con el último parte médico conocido por familiares y allegados, el cuadro del subcomisario presenta características irreversibles debido a la ausencia de actividad cerebral, producto de un severo traumatismo craneoencefálico sufrido durante el impacto.

Según la información incorporada a la investigación, el siniestro involucró a una motocicleta conducida por Trujillo y un automóvil de color blanco que circulaba en el mismo sentido de marcha, desde Caleta Olivia hacia Cañadón Seco.

Por causas que son materia de investigación judicial, el vehículo mayor impactó de lleno contra la parte trasera de la moto. La violencia de la colisión provocó consecuencias dramáticas. Tras el choque, el conductor del automóvil perdió el control de la unidad y terminó volcando a un costado de la banquina.

El estado en el que quedó el auto de Alonso. FOTO: PERIÓDICO LAS HERAS

Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar y procedieron al traslado de ambos involucrados al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” de Caleta Olivia.

Sin embargo, el cuadro más delicado fue desde el primer momento el del jefe policial. Los médicos diagnosticaron un importante hematoma cerebral, múltiples traumatismos y severas fracturas. Actualmente permanece bajo asistencia respiratoria mecánica debido a complicaciones pulmonares derivadas del mismo accidente.

Además del compromiso neurológico, las lesiones incluyen fracturas de gravedad en la cadera y en la cintura pélvica, configurando un cuadro extremadamente complejo para los profesionales que intervienen en su atención.

La investigación

La noticia golpeó de lleno a la familia policial santacruceña. Trujillo es un efectivo ampliamente conocido en la zona norte de la provincia por su trayectoria dentro de la institución y por las tareas desarrolladas en áreas operativas vinculadas a la prevención y el patrullaje rural. Mientras familiares y compañeros permanecen junto a él en estas horas decisivas, la investigación judicial comenzó a arrojar datos que podrían resultar determinantes para el futuro de la causa.

El conductor del automóvil fue identificado como Cristian Alonso, de 25 años y domiciliado en Cañadón Seco. Si bien también sufrió lesiones producto del vuelco, su estado de salud evoluciona favorablemente y permanece fuera de peligro.

Uno de los elementos que generó mayor impacto dentro de la investigación fue el resultado del análisis de alcoholemia realizado mediante extracción sanguínea. De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, el estudio arrojó un resultado positivo de 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre.

Cristian Alonso tiene 25 años y estaba bajo los efectos del alcohol. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

A ello se suma otro dato incorporado a las actuaciones: durante las diligencias realizadas sobre el vehículo involucrado, los investigadores habrían secuestrado una cantidad no precisada de bebidas alcohólicas en el interior del habitáculo.

Estos elementos ahora forman parte de la evidencia que analiza la Justicia para determinar con precisión las circunstancias que rodearon el siniestro y las eventuales responsabilidades penales derivadas del hecho.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1 de Caleta Olivia, que dispuso de manera inmediata una batería de medidas probatorias. Entre ellas se encuentran las pericias accidentológicas realizadas por especialistas del Gabinete Criminalístico, quienes trabajan en la reconstrucción de la mecánica del impacto.

Los investigadores intentan establecer aspectos clave como la velocidad de circulación de ambos vehículos, las condiciones de visibilidad al momento del hecho, las maniobras previas al choque y la secuencia completa que derivó en el desenlace.