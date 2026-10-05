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Una moto Zanella 110, denunciada como robada, fue recuperada por la División de Investigaciones (DDI) de Caleta Olivia durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Golfo San Jorge.

El vehículo, de color negro, se encontraba en el patio delantero del inmueble.

Los investigadores llegaron hasta el lugar como parte de las diligencias desplegadas para esclarecer la sustracción del motovehículo.

El procedimiento se concretó con una orden judicial y permitió localizar el rodado, que fue secuestrado y trasladado a dependencias policiales para su resguardo.

La motocicleta quedó a disposición de la Justicia, en el marco de la causa que continúa bajo investigación.

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