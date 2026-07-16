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Una investigación iniciada tras la denuncia de una vecina permitió a la Policía de Santa Cruz recuperar una motocicleta presuntamente sustraída y secuestrar otros elementos de interés para la causa durante un allanamiento realizado en el barrio Jardín de Caleta Olivia.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División de Investigaciones (DDI) de Caleta Olivia durante la jornada del miércoles y constituye un nuevo avance en una causa judicial por el delito de hurto de una moto, expediente que se encuentra bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N.º 1 de esa ciudad.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, la investigación comenzó luego de que una ciudadana radicara la denuncia correspondiente por la sustracción de su motocicleta. A partir de ese momento, los investigadores iniciaron distintas tareas de campo y recolección de información con el objetivo de reconstruir los movimientos vinculados al hecho y localizar el rodado.

Las diligencias incluyeron diversas medidas investigativas que permitieron reunir elementos suficientes para solicitar una orden de allanamiento sobre un inmueble ubicado en el barrio Jardín, más precisamente en una vivienda situada sobre la calle Las Orquídeas.

Con la autorización judicial correspondiente, el personal de la DDI desplegó el operativo durante la jornada del miércoles.

Una vez en el domicilio, los efectivos realizaron una inspección minuciosa del lugar en procura de hallar la motocicleta denunciada y cualquier otro elemento que pudiera guardar relación con la investigación.

El procedimiento arrojó resultados positivos. Según pudo saber La Opinión Austral, durante la requisa, la Policía logró secuestrar un motovehículo marca Corven de color rojo, rodado que, según indicaron las autoridades, presenta vinculación directa con la causa judicial que motivó el allanamiento.

El hallazgo representa un avance significativo para la investigación, ya que permitirá a los peritos realizar las verificaciones técnicas correspondientes para confirmar su procedencia, documentar su estado y reunir nuevas evidencias que puedan incorporarse al expediente.

Además de la motocicleta, los efectivos incautaron otros elementos considerados de interés para la causa.

Entre ellos se encuentra una bicicleta marca Fire Bird rodado 26, una mochila de color celeste y diversas prendas de vestir, objetos que quedaron bajo resguardo judicial y serán sometidos a los análisis periciales que disponga la autoridad competente.

Los investigadores procuran determinar si esos elementos guardan relación directa con el hecho denunciado o si podrían aportar información útil para reconstruir la secuencia investigada.

Durante el desarrollo del procedimiento también fueron identificadas las personas que se encontraban en la vivienda allanada. Según informó oficialmente la Policía de Santa Cruz, en el domicilio residían una mujer mayor de edad y dos niños menores, quienes fueron correctamente identificados conforme a los protocolos vigentes y quedaron supeditados a las medidas procesales ordenadas por el Juzgado interviniente.