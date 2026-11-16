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Howard Paul Shore, un hombre oriundo de Estados Unidos, se encuentra recorriendo la localidad de Caleta Olivia desde hace más de una semana. Su estadía generó revuelo en los últimos días y la comunidad se pregunta quién es y que hay detrás de la fachada que presenta.

El hombre visitó una estación de servicio.

“Escritor ejecutivo y promotor de turismo para Google Maps y Youtube“, se lee en sus redes sociales, en las que tiene menos de cinco mil seguidores. Sin embargo, en esas plataformas no existen cargos “ejecutivos” y de “promotores” que sean contratados para recorrer países, provincias, ciudades y pueblos, y cualquier usuario puede subir contenido por cuenta propia.

Estuvo en Cañadón y llegó a Caleta

Según conoció La Opinión Austral a través de las redes sociales del hombre, días atrás se encontraba en Cañadón Seco. En sus redes sociales publicó sus visitas a monumentos de la ciudad, plazas, la parroquia y otros lugares públicos. En los posteos se graba hablando, presentando el lugar, le hace consultas a personas a las que entrevista, los cuales no contestan mucho al no comprender del todo el inglés. Sale sonriente haciendo poses que resultan cómicas y raras.

Uno de los restaurantes en loa que comió.

Hace poco más de una semana llegó al territorio caletense, dónde visitó una gran cantidad de lugares y pasó sonriente con vecinos y comerciantes. Lo que llamó la atención es que publicó muchísimas fotos en restaurantes consumiendo todo tipo de comidas, tragos y postres. Muchos vecinos han cuestionado su accionar en redes sociales y la incertidumbre no para de crecer.

Consiguió un corte de pelo en una barbería.

Una de las situaciones que más enojo ocasionó en los vecinos de la localidad es que el hombre ingresó a un instituto de educación privada, se sacó fotos con el personal que trabaja allí y también con los estudiantes menores de edad. Esas fotos las publicó en su cuenta de Facebook, donde tiene limitado quién puede comentar.

Asimismo, otro de los detalles que causó molestias y generó alertas en los vecinos es que Shore escribió en las redes sociales solicitando alguna familia que le dé alojamiento por una o dos semanas en su casa. Ante esto en redes sociales alertaron a la comunidad y pidieron no confiar en cualquier persona e investigar antecedentes previamente.

Estuvo en el desfile por el 142° aniversario de la Policía.

¿Quién es realmente el hombre que se presenta ante la gente como influencer? ¿Dice promocionar locales de comidas para poder alimentarse sin pagar? ¿Por qué si dice ser influencer sus redes sociales tienen tan poco alcance? ¿Quién es la persona o institución de Caleta Olivia que invitó a Short y lo promociona? Estas son algunos de los interrogantes que tiene hoy la sociedad caletense.

Hasta visitó tiendas de indumentaria de la ciudad.

Sus antecedentes en Chubut

A fines de febrero de 2025, el estadounidense Howard Paul Shore y un vecino de Puerto Madryn intentaron rescatar a un delfín en el Área Natural Protegida El Doradillo. El turista, que se identifica como promotor, grabó la intervención y la posterior devolución del animal al agua para compartirlas en sus redes sociales.

El delfín que Short y otro vecino arrastraron al mar.

Desde Refaunar calificaron la maniobra como imprudente. Su director, Víctor Fratto, advirtió que manipular al delfín por la cola podía provocarle daños graves en los músculos, nervios y vasos sanguíneos, e incluso causarle la muerte. También señaló que cerca del lugar funcionaba un centro operativo de guardaparques, al que podrían haber acudido para recibir asistencia especializada.