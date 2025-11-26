Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La rotisería y almacén “Guada” de la localidad de Caleta Olivia, un emprendimiento familiar abierto hace apenas dos meses por la joven pareja de Sabrina (24) y Denis (25), padres de una niña de tres años, fue blanco de un violento robo en Caleta Olivia. Los damnificados, que se dedicaban a salir adelante con este negocio, sufrieron la sustracción de maquinaria vital y mercadería, por lo que se quedaron sin su sustento diario.

El robo ocurrió en la madrugada en el local ubicado en Salaberry al 2200. Lo más insólito del hecho fue la forma de ingreso, según relató Sabrina a la prensa: “Lamentablemente anoche sufrimos esta situación de que entraron por una ventana que ni mi bebé entra por ahí, la verdad”. La policía constató que, a pesar del tamaño diminuto de la abertura en el baño, los delincuentes lograron desarmar y llevarse elementos de valor.

La joven propietaria, quien anteriormente se dedicaba a uñas y pestañas, había dejado esa actividad para dedicarse por completo a la rotisería, que lleva el nombre de su pequeña hija. “Yo dejé mi local donde hacía uñas y pestañas para poder meterme a fondo con esto, con este emprendimiento y no teníamos más nada. Esto era nuestro único ingreso, es lo único de que podíamos vivir el día a día”, expresó con angustia.

Entre los elementos sustraídos se encontraba la máquina de cortar fiambre, que según la dueña, “la desarmaron entera y se la llevaron por partes por esa misma ventanita”. Además, los ladrones vaciaron la mercadería recién comprada: “anteayer habíamos ido a comprar fiambre, ormas de queso, de jamón, de muzarella, nos robaron todo eso y carne que habíamos comprado ayer, no tenemos para trabajar hoy”.

La pareja había recibido apoyo de su entorno para iniciar el negocio, incluyendo equipos prestados. “Nos robaron una máquina que nos había prestado mi suegra, porque no es que nosotros estábamos hechos y reparados. Hay muchas cosas que nos prestaron para que nosotros podamos trabajar“.

La joven también detalló cómo el robo afecta su capacidad de pago y su compromiso social: “No tenemos para pagar la cuota de las heladeras, no tenemos para comprar la nueva mercadería, lamentablemente no sé cómo vamos a hacer, hoy no vamos a poder abrir. Nosotros le hacemos vianda a un señor mayor todos los días y hoy no le vamos a poder hacer nada”.

A pesar de la situación, la recaudación del día anterior no fue sustraída, ya que se vendió en transfarencia. Sin embargo, Sabrina manifestó su desconcierto ante la situación, dado que ellos mismos ayudaban a personas necesitadas: “Muchas veces le hemos dado a la gente de la calle. ¿Por qué nos pasa esto? O sea, eso es lo que uno no entiende. Porque la policía nos decía no le den porque después vienen y te roban. Y dicho y hecho”.

El robo incluyó hasta productos que estaban guardando para las fiestas: “Se llevaron hasta las lenguas que nosotros veníamos comprando de a poquito para diciembre, porque nosotros además siempre pensamos en no vender caro y decíamos, bueno, vamos comprando y congelando la lengua para que en diciembre podamos tener un buen precio. Se llevaron todas las lenguas que habíamos comprado desde junio hasta ahora”.

La pareja no tenía cámaras de seguridad instaladas porque “no nos alcanzaban la verdad para poner las cámaras“. Al ser consultada sobre posibles sospechosos, Sabrina afirmó no tener problemas con nadie y sugirió que pudo haber sido un robo “al voleo”..

Los damnificados han puesto a disposición su Instagram y Facebook “Comidas Guada”, para quienes deseen colaborar o aportar información sobre los elementos robados. Además, el alias de la pareja es “comidasguada“, en caso de donaciones de dinero para retomar su trabajo.