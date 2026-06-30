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La inseguridad volvió a instalarse en el centro de la escena en Caleta Olivia luego de que una familia del barrio René Favaloro denunciara haber sido víctima de un robo durante la madrugada de este martes. El episodio, que quedó registrado por una cámara de seguridad domiciliaria, muestra con claridad el accionar de un delincuente que ingresó a la vivienda y escapó con un televisor de gran tamaño en apenas unos segundos.

La grabación comenzó a circular rápidamente en redes sociales y despertó la preocupación de vecinos de distintos sectores de la ciudad, quienes compartieron las imágenes con el objetivo de identificar al autor del hecho. Al mismo tiempo, surgieron críticas por la presunta demora en la respuesta policial, una situación que fue expuesta públicamente por allegados a la familia damnificada.

El pedido de ayuda fue difundido desde el merendero Once de Noviembre mediante una publicación en Facebook que rápidamente comenzó a viralizarse. Allí solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita dar con el responsable.

“Vecinos pueden ayudar con datos. Una familia del barrio René Favaloro sufrió un robo esta madrugada y pérdida de materiales. Cualquier información sirve, ya que la policía, hasta el momento, no se acercó al lugar”, expresaron en el mensaje que acompañó el video.

Las imágenes, de aproximadamente 37 segundos de duración, muestran con nitidez la secuencia del robo. En un primer momento se observa a un hombre llegar hasta el frente de la vivienda y, sin demasiadas dificultades, saltar el cerco perimetral que protege el inmueble.

Instantes después, el sospechoso desaparece de la escena al ingresar a la propiedad. De acuerdo con los primeros datos aportados por los damnificados, el ingreso se habría producido ejerciendo violencia sobre alguno de los accesos de la vivienda.

Lo llamativo es la rapidez con la que se desarrolló toda la maniobra. Apenas unos segundos más tarde, el mismo hombre vuelve a aparecer frente a la cámara cargando un televisor de grandes dimensiones, que sostiene con ambas manos mientras emprende la fuga por el mismo sector desde donde había ingresado.

El registro no permite apreciar con precisión si el delincuente actuó solo o si contaba con algún cómplice aguardándolo en las inmediaciones. Tampoco se logra establecer si utilizó algún vehículo para escapar, aunque los investigadores podrían analizar otras cámaras de seguridad instaladas en la zona para reconstruir el recorrido realizado antes y después del robo.