El juicio oral por la muerte de Jonathan Maximiliano Carabajal, ocurrida en la madrugada del 15 de mayo de 2022 en Caleta Olivia, comenzó este martes con uno de los momentos centrales del debate: la declaración del acusado Manuel César Castro, quien decidió ejercer su derecho a brindar su versión de los hechos ante el Tribunal.

Durante su exposición, que contó con la cobertura especial de La Opinión Austral, Castro sostuvo que el joven “apareció de golpe” mientras conducía una camioneta prestada y afirmó que circulaba a una velocidad de entre 40 y 50 kilómetros por hora, una versión que difiere de la hipótesis sostenida por la Fiscalía, que lo acusa de haber transitado a más de 90 km/h.

La mamá de Jonathan llora desconsolada durante el juicio por la muerte de su hijo. FOTO: TAMARA MORENO /LA OPINIÓN AUSTRAL.

El debate se desarrolla ante la Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, integrada por los jueces Juan Pablo Olivera, Mario Albarrán y Griselda Bard. La acusación está a cargo del fiscal de Cámara Carlos Rearte, quien imputa a Castro por el delito de homicidio culposo agravado.

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La versión del acusado sobre la noche del hecho

Luego de responder las preguntas de identificación personal formuladas por el presidente del Tribunal, Manuel Castro, un estibador del puerto que vive con su madre y su hija, manifestó su intención de declarar sobre lo ocurrido aquella madrugada.

Según su relato, que registró La Opinión Austral, esa noche había asistido a un cumpleaños. “De ahí, me acuerdo que estuvimos comiendo y lo acompañé con una copa de vino, sí”, admitió. Explicó que, posteriormente, decidió regresar a su domicilio para ir al baño y, para ello, pidió prestada la camioneta.

Al referirse al momento del impacto, afirmó que la iluminación de la avenida era reducida. “Esa avenida era muy oscura”, sostuvo y aseguró que Jonathan Carabajal le pareció de golpe sobre el camino. “Me salió de golpe el chico”, afirmó.

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Además aseguró que “venía a 40 o 50 km/h”, uno de los puntos centrales del juicio, que es la velocidad a la que circulaba el vehículo conducido por Castro.

Mientras la acusación sostiene que manejaba a una velocidad superior a los 90 kilómetros por hora, excediendo ampliamente el máximo permitido para esa zona urbana, el acusado negó esa circunstancia. “Venía a 40 o 50 km/h. No, no iba tan rápido”.

La diferencia entre ambas versiones constituye uno de los aspectos que el Tribunal deberá analizar junto al resto de las pruebas periciales incorporadas al expediente.

“No sé por qué me fui” Manuel Castro, acusado de atropellar y matar a Jonathan Carabajal

Castro también describió qué hizo inmediatamente después de la colisión.

Según expresó, descendió del vehículo para observar lo ocurrido, aunque dijo haber sufrido una reacción que, según manifestó, le impidió actuar de otra manera. “Me bajo así, yo lo veo y no sé qué me pasó, que empezaron a tiritar las manos, o no sé. No sé por qué me fui”.

También sostuvo que no recuerda cómo llegó a su vivienda. “No sé qué me pasó. No sé cómo llegué a mi casa, no me acuerdo de eso tampoco.”

El pedido de disculpas a la familia

Antes de finalizar su declaración, el acusado dirigió unas palabras a los familiares de Jonathan Carabajal presentes durante la audiencia. “En verdad, le pido disculpas a la familia. No tengo… no sé qué más decir, no sé”. Tras esas manifestaciones, concluyó su declaración y volvió a tomar asiento mientras se escuchaban los llantos de los familiares en la sala de audiencias.

La acusación de la Fiscalía

La versión brindada por Castro contrasta con la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal. Según la acusación leída durante el juicio, el hecho ocurrió aproximadamente a las 2:26 de la madrugada del 15 de mayo de 2022, cuando Manuel Castro conducía una Ford EcoSport blanca por la avenida Camilo Asad, en sentido noroeste-sureste.

De acuerdo con la Fiscalía, el vehículo circulaba a una velocidad superior a los 90 kilómetros por hora, cuando la máxima permitida para ese sector urbano era de 40 km/h.

El representante del Ministerio Público sostuvo que el acusado embistió desde atrás a Jonathan Maximiliano Carabajal, de 23 años, quien cruzaba la avenida.

La acusación describe que el impacto proyectó el cuerpo varios metros y provocó lesiones de extrema gravedad, entre ellas fracturas de cráneo, traumatismo craneoencefálico y un hemoneumoencéfalo que ocasionó la muerte instantánea del joven.

Otro de los aspectos incluidos en la acusación refiere a lo sucedido inmediatamente después del impacto. Según el requerimiento fiscal, Castro detuvo la marcha unos metros más adelante, descendió del vehículo, observó el cuerpo de Jonathan Carabajal tendido sobre la cinta asfáltica y posteriormente regresó a la camioneta para retirarse del lugar sin prestar asistencia.

Testigo en el juicio por la muerte de Jonathan Carabajal en la avenida Camilo Asad, principal vía de acceso a la zona de chacras de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Siempre de acuerdo con la acusación, el conductor tomó por calle Coirón hasta llegar a su vivienda ubicada en el Barrio Centenario, donde ingresó el vehículo al fondo del terreno para evitar que fuera visto desde la vía pública, permaneciendo allí hasta que se concretó un allanamiento ordenado por la Justicia.

El testimonio de un vecino

Durante la jornada también declaró un vecino de la zona donde ocurrió el hecho. El testigo explicó que, debido al tiempo transcurrido, no recordaba con precisión algunos detalles de su declaración realizada durante la investigación. Sin embargo, afirmó que aquella madrugada escuchó el ruido del impacto y se acercó a la ventana de su vivienda. “Bajó una persona, miró y reaccionó como con miedo.” También recordó que esa persona realizó una exclamación antes de volver a subir al vehículo. “Se volvió a subir al vehículo y se fue”.

El juicio continúa con la producción de pruebas

Con la declaración del acusado y los testimonios previstos para esta etapa del debate, el Tribunal continuará recibiendo prueba testimonial y pericial antes de escuchar los alegatos de las partes.

Una vez concluida toda la producción de prueba, los jueces Juan Pablo Olivera, Mario Albarrán y Griselda Bard deberán analizar tanto la versión presentada por el acusado como las pruebas incorporadas por la Fiscalía y la defensa para resolver la responsabilidad penal de Manuel Castro por la muerte de Jonathan Maximiliano Carabajal.