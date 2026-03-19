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El Gobierno de Santa Cruz puso en marcha un plan para recuperar y modernizar la red portuaria provincial con el objetivo de fortalecer el comercio marítimo. La iniciativa incluye obras en Punta Quilla, Caleta Paula y Puerto Deseado, con la meta de mejorar la infraestructura y ampliar la capacidad operativa.

El programa lo impulsa el gobernador Claudio Vidal que ordenó la articulación acciones con la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UnEPoSC) y el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria.

En el puerto de Punta Quilla comenzaron las tareas de reparación de defensas, un componente necesario para garantizar condiciones de atraque. Estas intervenciones permiten avanzar hacia la certificación definitiva de la terminal.

Desde la UnEPoSC indicaron que esta etapa resulta clave para recuperar estándares operativos y habilitar mayor capacidad de funcionamiento en uno de los principales nodos logísticos del litoral santacruceño.

Walter Uribe, coordinador general de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UnEPoSC), la estrategia surgió tras una mesa de trabajo con la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, donde se definió acelerar procesos administrativos y procesos técnicos que permanecían demorados desde gestiones anteriores.

La incorporación de servicios portuarios integrados busca reducir costos logísticos para los sectores productivos de la provincia. En la actualidad, gran parte del movimiento de contenedores se realiza hacia puertos fuera de Santa Cruz.

Autoridades portuarias indicaron que empresas con base en Mar del Plata y Puerto Madryn manifestaron interés en operar en puertos santacruceños, aunque señalaron limitaciones vinculadas a la falta de infraestructura.

Objetivo: reposicionar a Santa Cruz en el comercio marítimo

El plan de obras y modernización apunta a reposicionar a Santa Cruz dentro del sistema logístico del Atlántico Sur. La estrategia incluye la mejora de redes contra incendios, defensas portuarias y servicios logísticos.

Las autoridades provinciales señalaron que la recuperación de la red portuaria busca consolidar la operatividad, ampliar la capacidad de carga y fortalecer la conexión con mercados nacionales e internacionales.

Caleta Paula: recuperación del Sitio 3 y reactivación del astillero

En Caleta Paula, el plan contempla la recuperación del Sitio 3, una obra con una inversión superior a los 700 millones de pesos. La intervención permitirá restablecer habilitaciones de amarre y normalizar la actividad portuaria.

En paralelo, el astillero local inició su proceso de ampliación tras más de once años sin actividad. Según la planificación oficial, la primera etapa permitirá realizar reparaciones de buques en el propio puerto en un plazo estimado menor a dos años.

Gestión para ampliar capacidad y recibir portacontenedores

El Gobierno provincial realizó gestiones ante la Dirección Nacional de Puertos y Vías Navegables para obtener la declaratoria final de obra de ampliación. Este trámite permitiría aumentar la capacidad de recepción de embarcaciones de 130 a 168 metros de eslora.

La ampliación técnica apunta a habilitar el ingreso de buques portacontenedores en los puertos santacruceños. Esta posibilidad permitiría modificar el esquema logístico actual, que depende en gran parte del transporte terrestre para el movimiento de carga.

Puerto Deseado: licitaciones y desarrollo de infraestructura de frío

En Puerto Deseado, el plan avanza con la entrega de pliegos para obras en los Sitios 3 y 4, paso previo al llamado a licitación pública. Además, se evalúa la habilitación de una plazoleta fiscal con cerca de 100 conexiones para contenedores refrigerados.

Esta infraestructura permitirá sostener la cadena de frío durante las temporadas de pesca, especialmente para productos como calamar y langostino.