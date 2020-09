Santacruceño lanzó su primer libro de poesías

El lanzamiento fue el fin de semana pasado, el autor es Gustavo Sebastián Llanos “Homero el poeta ciego”. Su primer material se titula “(Im)perfecto”.

Llanos nació en el valle minero de Río Turbio en diciembre de 1978. Actualmente vive en Caleta Olivia, es periodista y sus inicios en construcciones literarias coinciden con su acercamiento al trabajo en medios de comunicación desde la adolescencia.

Como gestor cultural ha llevado adelante diversas intervenciones urbanas y presentaciones en espacios artísticos, fomentando la poesía audiovisual y el trabajo colectivo entre productores culturales de diferentes áreas. Este es su primer libro y contiene una selección de trabajos poéticos que se desprenden de diversas intervenciones literarias, entre certámenes y colaboraciones con otros artistas.

En diálogo con La Opinión Zona Norte Llanos explicó que (Im)perfecto es una selección de trabajos poéticos que deberían haber salido hace un tiempo y este tiempo de pandemia en casa “me vino de 10 para poder centrarme y tomar el tiempo que necesitaba para finalizarlo, me dediqué estos últimos meses a esto, y me llevó un tiempo importante diseñarlo también”.

El libro de poesías cuenta con una selección de trabajos pasados y material más reciente. Llanos explicó que antes de escribir este material ya había participado en varias antologías de distintas editoriales, “nunca había sacado algo mío, me pareció que era el momento apropiado en medio de tanta negatividad, me senté a terminarlo y decidí sacarlo ahora”.

Contó que también el actual contexto de pandemia intervino en su creación ya que la segunda parte fue creada durante estos últimos meses, “fue un disparador y no pensar tanto en todo lo que estaba pasando”.

Por otro lado recordó que cuando comenzó a escribir poesía fue al mismo tiempo que empezó a trabajar en los medios de comunicación, “hace unos 15 años y la primera vez que hice radio en Río Turbio empezamos a buscar mucha literatura y de ahí no paré nunca, dentro de la escritura no encontraba ninguna otra manera de expresar que no sea de esta forma”.

Además manifestó su alegría y satisfacción: “Está buenísimo, me imagino que debe ser si algo similar con los músicos cuando graban un disco y logran tener el físico en la mano, es una sensación muy agradable y te das cuenta de todo laburo que estás haciendo”.

La idea original para él es poder atravesar fronteras con este libro y presentarlo en otros lugares: “Lamentablemente por la situación que estamos viviendo es imposible en este momento y no sabemos hasta cuándo y la idea de todo esto es viajar a la ferias del libro que más me interesen, donde me inviten o las más atractivas y poder mostrar lo que hago. Proyecto presentarlo en muchos lugares”.

Sobre las influencias y la inspiración para escribir poesías comentó que él se encuentra más ligado a la música, “siempre fui rockero y este material está muy relacionado con la música, con el rock, cuando los lees te das cuenta que es un libro divertido y mis influencias tienen que ver con eso, con la música”.

Finalmente detalló (Im)perfecto “como un camino a la perfección supongo, es un paseo poético ahora esperando que la gente lo lea, lo critique, que se emocione o se ría”