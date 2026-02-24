Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luis Pintos, señalado como principal sospechoso por el asesinato de Ulises Olima en Caleta Olivia, se entregó este martes por la mañana ante las autoridades provinciales. El joven, de 23 años, se presentó acompañado por su abogado en una oficina del Ministerio de Seguridad ubicada en el barrio 26 de Junio y quedó detenido de inmediato.

La entrega se produjo aproximadamente a las 9:30, es decir, poco más de 24 horas después del homicidio que conmocionó al barrio 2 de Abril. Pintos permanece alojado en esa dependencia a la espera de su traslado, que se concretaría en las próximas horas hacia otra localidad de Santa Cruz por razones de seguridad.

La entrega en el Ministerio de Seguridad

Según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación, Luis Pintos se presentó de manera voluntaria en la delegación del Ministerio de Seguridad del Gobierno de Santa Cruz. Ingresó junto a su abogado defensor y quedó a disposición de la Justicia.

Operativo policial en la sede del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz en Caleta Olivia luego de que se entregó Luis Pintos, sospechoso por el asesinar a Ulises Olima. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En el lugar también se encontraba el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, quien hasta el momento no emitió declaraciones públicas. Personal policial custodia la dependencia mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

De acuerdo a lo previsto, el Servicio Penitenciario se hará cargo del traslado del detenido. Las autoridades evalúan su alojamiento fuera de Caleta Olivia para preservar la seguridad y garantizar el normal avance de la causa.

El crimen de Ulises Olima en el barrio 2 de Abril

El asesinato ocurrió el lunes 23 de febrero alrededor de las 6 de la mañana, entre las escaleras 9 y 10 del barrio 2 de Abril. Ulises Olima, de 21 años, circulaba en motocicleta junto a un acompañante cuando atacantes armados lo interceptaron y efectuaron varios disparos.

OU, de 21 años cayó de su moto en la calle Teniente Primero Estévez del barrio 2 de Abril de Caleta Olivia, al recibir un disparo. FOTO: GENTILEZA NÉSTOR BARRÍA.

El joven recibió al menos un impacto de bala y avanzó unos metros antes de desvanecerse sobre la cinta asfáltica. Personal de la Comisaría Tercera y del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” acudió al lugar e intentó reanimarlo, pero confirmó su fallecimiento.

La Opinión Austral pudo saber que Olima también portaba un arma calibre 9 milímetros al momento del hecho. Ese elemento quedó secuestrado y forma parte del análisis pericial que realiza el Gabinete Criminalístico.

Criminalística realiza periciso donde fue abatido O.U. el joven de 21 años que iba en moto por el barrio 2 de Abril. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El homicidio generó un amplio operativo policial en la zona. Las autoridades suspendieron actividades en el Jardín N° 42 y en el Colegio Secundario N° 6 para facilitar el trabajo de los investigadores.

Allanamientos y arma secuestrada

Tras el crimen, la Policía de Santa Cruz desplegó un fuerte operativo en distintos puntos de Caleta Olivia. En total, realizó cinco allanamientos: cuatro en el barrio 2 de Abril y uno en el barrio Jardín.

Ulises Olima, el joven asesinado en el barrio 2 de Abril.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron al menos un arma de fuego que ahora será sometida a pericias balísticas para determinar si la utilizaron en el asesinato de Ulises Olima. También incautaron motocicletas y otros elementos de interés para la causa.

Uno de los allanamientos se concretó en un domicilio vinculado a Luis Pintos, quien ya había sido identificado como presunto autor de los disparos. En paralelo, los investigadores tomaron declaración a testigos, entre ellos el joven que acompañaba a la víctima en la moto.

El mensaje en redes y la investigación judicial

Horas después del crimen, antes de entregarse, Pintos publicó un mensaje en sus redes sociales en el que negó las acusaciones y escribió: “Me quieren ensuciar”. Ese contenido quedó incorporado a la investigación y los peritos analizan su actividad digital.

Posteo público en las redes sociales de Luis Pintos, sospechoso de ser autor del asesinato de Ulises Olima.

La causa se encuentra a cargo del Juzgado de Instrucción Penal N° 2. La Justicia busca determinar si se trató de un ataque directo, un ajuste de cuentas o un intercambio de disparos. Hasta el momento no descarta la participación de otras personas.

Con la entrega de Luis Pintos, la investigación por el asesinato de Ulises Olima en Caleta Olivia ingresa en una nueva etapa. La comunidad del barrio 2 de Abril sigue con atención el avance del expediente y espera que la Justicia esclarezca el hecho que terminó con la vida del joven de 21 años.