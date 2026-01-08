Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Hola. ¿Qué tal? Estoy vendiendo ollas“, fue la frase que utilizó un supuesto vendedor cuando llamó a una vecina de la localidad de Caleta Olivia y le ofreció el servicio. La mujer perdió una suma millonaria de dinero, a pesar de que intentó evitar el robo de su dinero cuando se dio cuenta del engaño. A la par, hubo una denuncia por transferencias no autorizadas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso el diario La Opinión Austral, a través de la información brindada por la Policía de Santa Cruz, las denuncias se realizaron en la Comisaría Segunda y los uniformados s encuentran investigando los casos, con intervención del Juzgado de Instrucción Penal N° 1.

Si bien, los delincuentes utilizaron metodologías diferentes, estos casos representan un serio perjuicio económico para los damnificados y evidencian la sofisticación de los delitos informáticos en la zona. Las estafas han ido incrementándose en los últimos años y son la nueva manera de quedarse con dinero ajeno.

El primer incidente, denunciado por una ciudadana de 29 años, residente de la Zona de Chacra, involucra una maniobra de ingeniería social extremadamente peligrosa. La víctima relató que el 3 de enero, aproximadamente a las 20:00 horas, recibió una llamada de un individuo que se identificó como un revendedor de ollas Essen.

La mujer cayó en el engaño, la comunicación continuó a través de WhatsApp y el sujeto le envió un enlace supuestamente para acceder a un catálogo de productos. Al ingresar al mismo, la damnificada fue redirigida directamente a su plataforma de Mercado Pago, momento en que cortó la comunicación y reinició su celular al darse cuenta del riesgo.

Dos días después, precisamente el 5 de enero, al revisar su home banking del banco Santander, constató un movimiento por la suma de 2.139.800 pesos. El dinero fue dirigido a un CBU con cuenta en la entidad Naranja X. Esta cifra subraya la gravedad de la estafa.

Por otro lado, La Opinión Austral conoció que el segundo hecho, denunciado en la misma dependencia policial, afectó a un residente de 51 años del barrio San Martín. Este damnificado constató en horas de la noche del 7 de enero, al revisar los movimientos de su cuenta bancaria en Naranja X, la existencia de múltiples transferencias realizadas en distintas fechas.

Todas estas transacciones estaban destinadas a la cuenta identificada como Google “Tiktok videos” por la suma de 187,65 dólares. Si bien el monto en dólares parece menor en comparación con el caso anterior, el hecho es grave porque demuestra la utilización de la cuenta bancaria para microtransacciones no autorizadas, posiblemente vinculadas a suscripciones fraudulentas.

Evitar caer en estafas

La reincidencia de estafas y el uso de métodos que explotan la confianza o el desconocimiento tecnológico de las víctimas requieren una alerta comunitaria. Para evitar ser víctimas de robos de dinero a manos de delincuentes, es fundamental seguir varias recomendaciones de seguridad digital.

Jamás se debe hacer clic en enlaces recibidos por SMS, WhatsApp o correo electrónico, especialmente si provienen de remitentes desconocidos o si prometen ofertas demasiado buenas para ser verdad, como catálogos de productos.

Las entidades bancarias y Mercado Pago nunca solicitarán datos sensibles ni redireccionarán a plataformas de pago a través de un simple enlace. Es crucial verificar siempre la identidad de quien llama o escribe.

Además, si se sospecha que se ha compartido información sensible o se ha hecho clic en un enlace sospechoso, se debe notificar inmediatamente al banco y a la entidad de pago, y reiniciar o apagar el dispositivo móvil si la interacción fue a través de él, como hizo la primera damnificada, aunque en su caso no fue suficiente para evitar la sustracción del dinero.