Durante el martes 6 de enero, los Reyes Magos recorrieron numerosos barrios de Caleta Olivia en una propuesta comunitaria que combinó fe, solidaridad y encuentro con las familias. La actividad fue organizada desde la parroquia San Juan Bosco, con el trabajo articulado de la Acción Católica Argentina, agentes pastorales y la Pastoral Social.
La recorrida incluyó los barrios Mar del Plata, Parque, San Cayetano, Rotary, Bicentenario, Esperanza, De Dios, Hípico, 100 Viviendas, Zona de Chacras y 17 de Octubre, además del Centro y el Velódromo Municipal “Bucho de Ramón”. En cada punto, vecinos, niñas, niños y adolescentes se acercaron para compartir un momento de alegría, tomarse fotografías y recibir un presente.
Este año, la representación de los Reyes Magos estuvo a cargo del cura Raúl Domínguez, quien protagonizó a Melchor, junto a José Herrera como Baltasar y Juan Carlos, vecino y padre de familia, como el tercer Rey.
La participación activa del sacerdote, caracterizando a uno de los Reyes y recorriendo personalmente los barrios, fue leída por muchos vecinos como un gesto de cercanía y presencia concreta en el territorio, especialmente en los sectores más alejados de la ciudad: “Lejos de un rol ceremonial, la figura del Padre Raúl caminando junto a la comunidad reforzó el sentido pastoral de la iniciativa, basada en el encuentro, la fraternidad y el acompañamiento directo a las familias”, indicaron desde la Acción Católica.
La participación de laicos y familias fue uno de los rasgos distintivos de la propuesta, fortaleciendo el sentido comunitario y de pertenencia que atravesó toda la actividad.
Más de 500 juguetes y un gesto que llegó a todos
Gracias a la colaboración de numerosos vecinos y comunidades, se lograron reunir más de 500 juguetes y golosinas, que fueron entregados durante las visitas a los distintos barrios. En cada parada, las familias se acercaron a saludar a los Reyes y a compartir un momento de alegría junto a sus hijos e hijas.
Uno de los momentos más significativos fue la llegada al barrio De Dios, considerado uno de los sectores más alejados de la periferia de Caleta Olivia, donde el gesto solidario fue recibido con especial emoción por parte de las familias del lugar.
El camello dijo basta, pero la misión continuó
En medio del extenso recorrido, la caravana dejó también una postal que combinó humor y compromiso. En uno de los tramos más alejados, el “camello” —esta vez con motor— sufrió un desperfecto que obligó a detener la marcha.
Lejos de suspender la visita, Melchor, Gaspar y Baltasar continuaron el camino como fuera posible, generando sonrisas, gestos de complicidad y el saludo de los vecinos que se cruzaban en el trayecto. La escena, retratada en fotografías, se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornada y sintetizó el espíritu de la iniciativa: nada detuvo el encuentro con la comunidad.
Una tradición que se renueva
Desde la organización destacaron el trabajo previo, el tiempo dedicado y la generosidad de quienes hicieron posible la actividad. La iniciativa se enmarcó además en un mensaje de fraternidad y cercanía, invitando a reconocerse como vecinos y hermanos, más allá de las distancias y las realidades sociales.
