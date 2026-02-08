Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Es todo muy raro“, es la frase más escuchada y leída en redes sociales con relación a la desaparición y búsqueda de Mario “Pato” García, el hombre de 50 años que se esfumó el pasado 8 de diciembre del año 2025 sin dejar rastros. El hallazgo de restos humanos causó conmoción en la familia y una nueva comisión investigativa le trajo esperanzas.

Este domingo se cumplen dos meses de ausencia y hace pocas semanas comenzó a verse más movimiento con respecto a la investigación. Aunque la familia de Mario, sus hermanos Gisella Cruz y José García, nunca dejaron de buscarlo, a fines de enero sucedió algo que permitió que se volviera hablar del hombre en las redes sociales y en los medios de comunicación.

Rastrillajes en el descampado. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El 21 de enero, una runner encontró algo parecido una mano en un descampado que se encuentra ubicado entre los barrios 13 de Diciembre y Bicentenario. Tras una alerta a la Policía de Santa Cruz, se confirmó que se trataba de un resto humano y, ese mismo día, se halló una segunda mano, dos pies y un cráneo.

Estos hallazgos alertaron a la familia, quienes solicitaron a la Justicia que realice una pericia para determinar si los restos pertenecen a Mario. La semana pasada, José fue sometido a un hisopado y el ADN iba a ser cotejado con el ADN extraído a partir de los restos. Los resultados iban a conocerse en 40 a 45 días.

“Hela”, la perra de la División de la ciudad de Comodoro Rivadavia. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

Sobre esto, Gisella habló con LU12 AM680, donde dio a conocer sus esperanzas debido al armado de una comisión investigativa que iba a trabajar en la búsqueda de su hermano. “Esto es algo nuevo para nosotros y esperanzador también. Esperamos que esta comisión pueda encontrar respuestas y esclarecer lo que pasó con nuestro hermano”.

El jueves 5 de febrero, la comisión de investigadores realizó una inspección en el departamento de Mario García. “Se están buscando indicios“, le dijo una alta fuente policial de la Regional al diario La Opinión Austral. Asimismo, Gisella dio a conocer que es la segunda vez que se lleva a cabo una requisa en el domicilio, ya que la primera se realizó el 15 de diciembre.

“Quiero saber la verdad”

Gisella, hermana del ciudadano, habló con La Opinión Austral y relató la preocupación que tiene la familia al cumplirse los dos meses sin novedades sobre su paradero o saber al menos qué podría haberle pasado. “Le pregunte a la comisión investigativa si tenían avances y me dijeron que estaban esperando medidas judiciales que solicitaron”, comentó.