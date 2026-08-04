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El dolor cruza fronteras provinciales y une a Santa Cruz y Salta. Una familia vino a buscar lo que queda de su ser querido y se encuentra con paredes, distancias y costos imposibles de afrontar. En el Hospital Zonal de Caleta Olivia, Verónica Centeno, tía de Luis Ezequiel López, habló con La Opinión Austral y LU12 AM 680 en una entrevista desgarradora. El joven de 28 años perdió la vida el domingo a las 22 horas en el centro de salud, tras luchar contra las graves quemaduras que sufrió en el incendio de una vivienda precaria en Puerto San Julián.

El domingo a las 2:30 de la madrugada le avisaron a María Luisa López —la madre de Ezequiel— que la casa donde vivía su hijo se había incendiado y que él había salido muy lesionado, con quemaduras graves, por lo que había sido trasladado de urgencia a Caleta Olivia en código rojo. Verónica se encontraba trabajando en Río Negro, el lugar más cercano, y decidió viajar de inmediato para cuidarlo. Sin embargo no llegó a tiempo, ya que antes de subir al colectivo le dijeron que su sobrino no había resistido.

Verónica Centeno, tía de Ezequiel López. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Algo similar pasó con la madre, quién intentó llegar lo más rápido posible en avión desde Salta. Estaba aterrizando cuando el médico la llamó para decirle que su hijo había tenido un paro y había perdido la vida. Una crueldad que no tiene nombre: el llamado para que venga porque peligraba su vida se transformó en el aviso de su muerte mientras bajaba del avión. “Ella hizo lo posible por mi sobrino“, dijo la tía.

Ezequiel López, el joven fallecido. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

Vino por trabajo y encontró la muerte

Ezequiel era oriundo de la capital de Salta y llevaba apenas tres meses en Puerto San Julián. Había trabajado antes en Piedra Buena, volvió a su tierra y regresó a Santa Cruz porque la situación allá no le daba para vivir. Vino buscando lo que millones buscan en el sur: un sueldo, un futuro, una vida mejor. Convivía en esa vivienda precaria con otro hombre que falleció en el acto dentro del fuego. Ezequiel fue el único que pudo salir: “alcanzó a decir su nombre a los bomberos y eso le permitió ser rescatado con vida, aunque las lesiones fueron devastadoras”, contó Verónica.

El estado en el que quedó la precaria vivienda tras el incendio. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Además, lamentó que la familia hasta el momento no recibió ninguna información oficial: no hubo parte policial, no hubo explicaciones, no se les comunicó si el incendio fue accidental, por desperfecto eléctrico o provocado intencionalmente. “No sabemos nada de cómo pasó, qué es lo que pasó, cómo fue”, expresó su tía con impotencia a La Opinión Austral.

Según había publicado este medio, los ocupantes del lugar habían mantenido una violenta discusión que derivó en agresiones físicas, por lo que la Policía ya había intervenido en la vivienda. Asimismo, la hipótesis de un incendio intencional tampoco está descartada y hay un sospechoso detenido que es investigado por el trágico hecho.

Cristian Huerta tenía 28 años al momento de su muerte. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La autopsia y el pedido de ayuda

El cuerpo se encuentra en estos momentos sometido a la autopsia en el nosocomio de Caleta Olivia y esperan la liberación para iniciar el traslado. Pero ahí aparece otra pared, ya que les pidieron aproximadamente 8 millones de pesos para el traslado del cuerpo y a eso se suma los pasajes de los familiares. Una cantidad de dinero que no tienen y que no pueden conseguir.

“No contamos con eso, lamentablemente no contamos, no tenemos ese monto”, dijo Verónica con voz quebrada. Por eso lanzaron una colecta solidaria y, con el corazón en la mano, pidieron ayuda a las autoridades provinciales, senadores y a quien pueda escucharlos:

“Le pido, con una mano en el corazón, que nos ayuden para volver. No somos de acá, no tenemos nada, no tenemos conocidos, no tenemos familia. Mi sobrino simplemente vino a trabajar y pasó esta desgracia. Lo único que queremos es llevarlo, estar allá en Salta, en su casa, en su tierra. Allá lo esperan su abuela, tíos, primos y su hijita de 8 años“.

Así quedó la casa en la que ocurrió el suceso. FOTO: INFO PATAGONIA

El alias de la madre es “loluisa” a nombre de María Luisa López.

Los contactos telefónicos son 3875426504 (Verónica Centeno) y 3875739609 (María Luisa López)