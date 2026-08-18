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Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) emitió este martes un aviso urgente por dos fallas operativas que afectan el suministro eléctrico en distintos sectores de Caleta Olivia.

Uno de los inconvenientes se registró en el centro distribuidor subterráneo ubicado en la zona de Puente Cortado, cuya salida de servicio provoca una afectación parcial sobre los usuarios abastecidos por la Línea 1.

Desde la empresa señalaron que será necesaria una interrupción programada del suministro para realizar las maniobras correspondientes y avanzar con las tareas de reparación.

Qué barrios están afectados por la Línea 1

La falla afecta parcialmente a los usuarios de los barrios Unión, 25 de Mayo, Güemes, San Martín y 3 de Febrero, además de un sector del casco céntrico.

En paralelo, SPSE informó que la Línea 5 se encuentra fuera de servicio en su totalidad. Ante esta situación, personal técnico de la empresa se encuentra recorriendo el trazado para identificar el origen de la falla y determinar las tareas necesarias para recuperar el suministro.

Los sectores alcanzados por la Línea 5

La interrupción total de la Línea 5 afecta a los barrios 1° de Mayo, Rotary 23, El Chaltén, Bontempo, Esperanza y Bicentenario.

Mientras continúan las tareas de diagnóstico y reparación, desde SPSE solicitaron la colaboración de los vecinos para evitar inconvenientes durante el restablecimiento del servicio.

El pedido de SPSE a los vecinos

El organismo recomendó mantener las llaves térmicas y los disyuntores domiciliarios en posición baja hasta que concluyan las tareas y el sistema eléctrico se encuentre nuevamente estabilizado de manera segura.

Desde la empresa indicaron que el personal técnico continúa trabajando para localizar las fallas y avanzar con la normalización del suministro en los sectores afectados.