Claudio Cruz, hijo de Julia Casas, la mujer que fue atropellada y asesinada en junio del 2023 en la localidad de Caleta Olivia, lamentó que el juicio que iba a iniciarse el martes 13 de mayo, fue postergado para septiembre. El hombre habló con el diario La Opinión Austral y manifestó que se han enterado que el imputado sigue en libertad y lo han visto manejando autos. Asimismo, expresó que la familia siente bronca e indignación. El juicio se realizará a las 9 de la mañana del martes 9 del mencionado mes.

Fue un 24 de junio cuando un empleado de seguridad de un boliche salió de su lugar de trabajo y se iba a su casa a bordo de un Volkswagen Gol Trend. La mujer de 77 años había salido del cajero que se encuentra ubicado en las afueras del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” e iba cruzando la avenida Eva Perón en el momento que fue violentamente embestida por Daniel Isaac Robles (42). El imputado tenía 2,35 gramos de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite. La investigación estuvo a cargo del juez Marcos Pérez Soruco.

El rodado con el que la atropellaron.

A la familia le habían notificado que el juicio por la muerte de la jubilada iba a realizarse este martes a las 10 horas y les dijeron que “teníamos que venir a las 9 porque nos iba a recibir el fiscal”. Sin embargo, Cruz relató que “hoy llegamos y pedimos hablar con el fiscal, y nos avisaron que no se iba a hacer el juicio y lo habían cambiado para septiembre”. A los familiares no les habían avisado que se había aplazado la fecha, y se enteraron recién cuando fueron a la Cámara Criminal.

“Tendremos que esperar meses, mucho tiempo, mientras este hombre -el patovica que atropelló y mató a su mamá- sigue en libertad y varias personas nos comentaron que sigue manejando, a pesar de que supuestamente tiene la licencia suspendida, pero bueno nosotros no lo pudimos probar a eso”, dijo Claudio, y añadió que lo que ocurrió y sigue sucediendo “te da bronca e impotencia, esos son los dos sentimientos que hay, no hay mucho más para decir que eso”.

Finalmente, el hombre le comentó a LOA que la familia no tiene un abogado particular como querellante, sino que, en el juicio, van a ser representados por el fiscal de Cámara, el doctor Carlos Rearte. “Nos íbamos a reunir previamente porque la idea era que nos ponga al tanto de qué pena iba a pedir, le íbamos a solicitar que no acepte el juicio abreviado, que vaya a juicio y que los jueces decidan que condena le cabría o no”, manifestó. La familia pide 6 años de prisión, que es la pena máxima.