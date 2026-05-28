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Las intensas precipitaciones registradas durante las últimas horas en Caleta Olivia generaron múltiples complicaciones en diferentes sectores de la ciudad. Calles cubiertas de agua y barro, dificultades para circular y prolongados cortes de energía forman parte del panorama que atraviesan cientos de vecinos.

Desde este miercoles por la noche, cerca de las 20:40 hs, comenzaron los reclamos por la falta de suministro eléctrico en distintos barrios, mientras que el temporal también provocó anegamientos y complicaciones en la circulación vehicular y peatonal.

De acuerdo a la información oficial brindada por Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), la Línea 5 quedó fuera de servicio y las cuadrillas operativas trabajan desde hace horas para localizar el inconveniente técnico que afecta a varios sectores de la localidad.

Calles anegadas en el Barrio Mar del Plata. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Los barrios afectados por el corte de energía

Entre los sectores que permanecieron sin servicio eléctrico se encuentran los barrios Rotary 23, Bicentenario, Chaltén, 1° de Mayo, René Favaloro, Bontempo, Esperanza, Cañadón Quinta y la Planta de Ósmosis Inversa.

Desde SPSE informaron que el personal operativo continúa recorriendo la Línea 5 para intentar detectar el punto exacto de la falla.

“El personal operativo de energía sigue recorriendo la Línea 5, aún no pueden encontrar dónde es el inconveniente”, señalaron en un comunicado difundido durante la jornada.

Asimismo, indicaron que continúan las tareas para normalizar el servicio y que durante las próximas horas seguirán avanzando los trabajos para restablecer el suministro eléctrico lo antes posible.

Sobre la calle estrada, la lluvia acumulada. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Detectaron una falla en el tendido eléctrico

Más tarde, el organismo provincial explicó que, tras realizar distintas pruebas técnicas en las celdas, se detectó una sobrecorriente a tierra, lo que permitió confirmar que el problema se encuentra en el tendido de la línea.

A raíz de esta situación, las cuadrillas comenzaron a seccionar la red por tramos para ubicar el lugar exacto del desperfecto y avanzar con su reparación.

“Las cuadrillas están seccionando la red por tramos para ubicar el lugar exacto del problema y repararlo a la brevedad”, detallaron desde SPSE.

Además, pidieron disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas y agradecieron la paciencia de los vecinos mientras continúan las tareas operativas.

Dificultades para circular

Además de los cortes de energía, el temporal dejó calles completamente anegadas en distintos puntos de Caleta Olivia. En varios sectores, la acumulación de agua y barro complicó la circulación de vehículos y peatones.

Los vecinos también expresaron su malestar en redes sociales. “¿Cuando viene la luz?” “Seguimos sin luz. Las cosas se echan a perder”.

Continúan los trabajos para normalizar el servicio

Desde Servicios Públicos remarcaron que las cuadrillas continuarán trabajando hasta restablecer completamente el suministro eléctrico en los barrios afectados y adelantaron que cualquier novedad oficial será comunicada a través de sus canales habituales.

Mientras tanto, continúan los reclamos de los vecinos, quienes manifestaron su malestar tanto por la prolongada interrupción del servicio eléctrico como por las complicaciones ocasionadas por el temporal en distintos sectores de Caleta Olivia.