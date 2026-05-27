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Un grave episodio de violencia se registró este jueves en la Escuela Primaria Provincial N°82 de Caleta Olivia, ubicada en el barrio Rotary 23, donde una tutora protagonizó un incidente con personal docente y directivo de la institución, situación que derivó en la intervención policial, una denuncia formal y la suspensión de las actividades escolares durante el turno tarde.

Según pudo saber La Opinión Austral la tutora habría ingresado al lugar con un arma blanca. La agresión ocurrió dentro del establecimiento educativo y tuvo como principal afectada a la vicedirectora, Paola Sepúlveda. La situación generó momentos de tensión, gritos y temor entre docentes, auxiliares y estudiantes que se encontraban dentro de la escuela al momento del episodio. La vicedirectora, recibió agresiones físicas sin ningún tipo de herida cortopunzante.

Tras lo sucedido, representantes sindicales de ADOSAC se hicieron presentes en el establecimiento y participaron de una reunión junto a directivos y supervisores para analizar lo ocurrido y definir medidas de acompañamiento para el personal afectado.

“Fue un hecho de violencia muy grave”

En diálogo con, Vanina Galván, secretaria general de ADOSAC que se presentó en la institución, calificó lo sucedido como un episodio “muy grave” y confirmó que se dio intervención inmediata a la Policía y al cuerpo de supervisores.

“Hubo un hecho de violencia muy grave dentro de la escuela con una tutora y personal docente de la institución. Después de esta situación, donde también hubo gritos y temor por lo que estaba sucediendo, se dio aviso inmediatamente a la Policía y al cuerpo de supervisores”, señaló.

Además, indicó que ya se realizó la denuncia correspondiente y que se dispuso una restricción para que la tutora involucrada no pueda ingresar a la institución educativa.

“Se hizo la denuncia correspondiente con una restricción a la institución por parte de esta tutora”, afirmó.

Temor

Desde el gremio remarcaron que el episodio no solo afectó al personal docente directamente involucrado, sino también a estudiantes que escucharon lo ocurrido dentro del establecimiento.

“Los chicos que estaban en esa aula de la escuela escucharon todo lo sucedido y creemos firmemente que hay que trabajar primero con el plantel docente y después con los estudiantes”, sostuvo Galván.

La dirigente explicó además que la situación se vuelve aún más compleja debido a que el edificio es compartido con la Escuela Primaria N°88, lo que genera un importante movimiento de familias durante los horarios de ingreso y salida.

“La escuela comparte edificio con otra institución y muchas veces el personal no conoce a las familias de la otra escuela. En esos momentos de ingreso y salida se juntan muchísimos estudiantes y eso también genera incomodidad y situaciones complejas”, manifestó.

La secretaria de ADOSAC, Vanina Galván.

Reclamos

Durante la entrevista, Galván cuestionó la decisión de mantener el desarrollo normal de las clases luego del episodio y apuntó contra el Consejo Provincial de Educación por la falta de acompañamiento inmediato.

“Plantear que las clases continúen normalmente después de una situación así no tiene pies ni cabeza”, expresó.

En ese sentido, recordó que los docentes se encuentran alcanzados por el Acuerdo 717, vinculado a convivencia escolar, normativa que —según indicó— deja al personal educativo “desprotegido” ante situaciones de violencia.

“El docente queda totalmente abandonado desde la parte legal. Es algo que venimos cuestionando hace mucho tiempo”, aseguró.

Asimismo, reclamó la llegada urgente del equipo de convivencia escolar dependiente del Consejo Provincial de Educación, que tendría sede en Río Gallegos.

“Nos informaron que iba a venir el equipo de convivencia, pero esas personas ya tendrían que estar viajando hacia nuestra localidad para trabajar de manera profunda y no superficial como pretende el Consejo”, sostuvo.

“Los docentes tienen miedo”

La representante sindical también señaló que varios trabajadores expresaron temor tras lo ocurrido y remarcó que algunos docentes no supieron cómo actuar durante el episodio por miedo a posibles denuncias posteriores.

“Hay docentes que tienen miedo de que les pase algo. Nadie quería tocar a esta tutora por temor a una contradenuncia o a terminar involucrados en un sumario”, explicó.

En ese contexto, ADOSAC anticipó que brindará acompañamiento legal a la vicedirectora afectada y al resto del personal docente que lo requiera.

“El acompañamiento legal siempre está por parte de nuestro sindicato”, afirmó.

Además, insistió en la necesidad de trabajar protocolos claros para actuar frente a situaciones de violencia dentro de las escuelas.

“Tenemos que discutir cómo actuar en estos casos, porque hoy los trabajadores sienten que están totalmente desprotegidos”, agregó.

No habría cámaras de seguridad

Consultada sobre la existencia de registros audiovisuales del hecho, Galván indicó que, según la información que manejaban hasta el momento, la institución no cuenta con cámaras de seguridad.

“No, entiendo que no hay cámaras de seguridad acá”, señaló.

Tampoco pudo confirmar si existieron episodios anteriores de violencia vinculados a la misma familia. “Desconocemos si hubo situaciones anteriores. Hoy nos acercamos porque los compañeros nos llamaron”, explicó.

Suspendieron las actividades por la tarde

Tras el episodio, las actividades escolares correspondientes al turno tarde fueron suspendidas mientras continúan las actuaciones administrativas y judiciales vinculadas al caso.

Desde el gremio señalaron que permanecerán atentos a la evolución de la situación y reiteraron el pedido de intervención urgente por parte de las autoridades educativas provinciales.

“Esto generó una situación de vulnerabilidad y una desestabilización emocional en todo el plantel docente”, concluyó Galván.