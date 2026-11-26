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A más de un mes del crimen de Martina Ríos, la joven de 22 años que murió en un incendio en un departamento de la localidad de Las Heras, Cintia Fernández, su mamá, participó de la movilización por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 26 de noviembre de 2026.

“Ayer fue un día de una conmemoración de algo que realmente no deberíamos estar reclamando, pero lamentablemente nos toca”, expresó Cintia Fernández en comunicación con Radio LU12 AM680.

“Fue un día difícil desde el primer momento porque justo ayer tenía que ir a Caleta Olivia. Tomamos la determinación de ir y arriesgarnos a ver si el juez quería recibirnos, no teníamos una audiencia programada. Acá, en Las Heras, el juez Quelín es bastante reacio, nunca me ha querido atender”, explicó sobre el magistrado a cargo del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil en Las Heras.

Las Heras pidió justicia por Martina Ríos y Gimena Extremador. FOTO: JORGE BILBAO / LOA

“Solamente una vez hablé por teléfono con él. El día que me llamó por teléfono fue porque yo estaba en el juzgado, no sé cuántas veces ya había ido a pedir hablar con él y nunca estaba. Un chico, que supongo que era uno de los secretarios, se ve que le avisó, entonces él me llamó al número de teléfono del chico”, contó. Sin embargo, la comunicación no fue satisfactoria: “Cuando hablé con él, yo todavía no había tenido acceso a la causa y después, vi que lo que él me había dicho no era real, él no se había tomado el tiempo de mirar nada”.

A modo de ejemplo, mencionó: “Dijo cosas tan relevantes para el caso como que Martina había muerto acostada en la cama, pero después al tener acceso a la causa supe que no, que estaba tirada en el piso, en una posición que no era la normal. Ahí supe que él nunca se había tomado el tiempo”.

Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 12 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Fernández agregó que el juez le señaló que no estaba siendo objetiva. “Me dijo que al ser la mamá de la víctima solamente tenía en la cabeza cómo meter preso a Enzo por algo que a mí se me ocurría, que no había pruebas suficientes. Que a él le habían dicho que supuestamente Martina y Enzo habían estado en un local nocturno, que no sabía si ellos se habían ido a la casa con más gente, que no sabía si esto no se lo habría hecho Martina sola, dándome a entender que Martina se había querido suicidar, que no estaba teniendo en cuenta que este chico había puesto en riesgo su propia vida por querer salvarla y casi había muerto en un incendio, cuando nada de eso es cierto: Martina no se quiso suicidar, Martina no pudo salir de ahí porque algo hizo él, nunca intentó ayudarla. Él no tenía quemaduras considerables, las únicas marcas que tiene son las típicas que causa el fogonazo que te da cuando vos mismo inicias un foco ígneo y hoy sabiendo que él usó un acelerante entendemos más este tipo de marcas”.

Pericias

La mamá de Martina recordó que “el domingo 11 de octubre, cuando Martina fue asesinada, murió alrededor de las 14:30-15:00 y a las 18:30, las primeras pericias habían determinado que el incendio había sido intencional, ocasionado por un humano y con un elemento de llama libre como un encendedor, eso lo determinaron las pericias el mismo día, no fue algo que dije yo”.

Asimismo, dio a conocer que “el martes, tuvimos acceso a la otra parte de las pericias, de las que anteriormente no estaban los resultados, y ahí está determinado que en diferentes partes de la casa se encontraron trapos embebidos en combustible, dice que es nafta, también había un recipiente”.

En este sentido, apuntó que el juez le ha denegado tres veces el pedido de imputación por femicidio contra Enzo Acosta. “También me ha denegado la prisión, él sigue diciendo que no hay pruebas suficientes. Yo tuve acceso a estas pruebas antes de ayer pero están hace varios días, ya debería haberlas visto y así y todo me lo sigue denegando”.

Eduardo Quelín, juez de instrucción de Las Heras.

“El primer día ya sabían de esto, él debería estar en prisión preventiva. Es difícil saber por qué (actúa así el juez), porque seguramente son motivos personales, pero me dicen un montón de cosas, sé de este amiguismo con la familia de Enzo, sabemos que tienen algún tipo de relación, entiendo todo eso, yo también tengo gente con la que somos amigos, pero creo que ante todo él está en un puesto laboral en el que tiene que actuar de otra manera, no por amiguismo. Hay una vida en medio de todo esto”, recalcó.

“Mi hija no molestaba a nadie, no lastimaba a nadie, trabajaba un montón, siempre lo ayudó a él en todo, lo ayudaba económicamente, lo ayudaba con la contención, realmente este chico no se merecía absolutamente nada, mi hija desperdició un montón de años al lado de él”, lamentó.

Reunión en Caleta

“No es solamente en mi caso por ser la mamá de Martina, no es que él tenga algo personal conmigo porque él a mí no me conocía, él se maneja así con todos los casos, la mayoría de los casos siempre quedan en la nada”, sostuvo Cintia Fernández sobre Quelin.

En contraposición, haber podido acceder a una reunión con el juez de Recursos, Carlos Borges, manifestó: “Fue bastante alentador. Que nos reciba amablemente sin tener una audiencia, me pidió que le explique todo lo que sabía sobre la causa. Después de una manera muy humana, muy empática, me pidió que le cuente sobre Martina como persona, no solamente como esta chica que fue asesinada en un incendio, sino cómo era, qué cosas le gustaban, a qué se dedicaba. Se tomó el tiempo de escucharme, de llevarme tranquilidad, me dijo que no me preocupe, que él ya había tomado intervención en la causa y que iba a ver qué pruebas había, tampoco es que se va a dejar llevar por lo que yo le diga, él va a mirar la causa, va a evaluar las pruebas y en base a eso se tomarÁ una determinación”.

Carlos Borges, juez de Recursos.

Fernández sostuvo: “No necesito que hagan nada que no sea lo que corresponde, no necesito que él se ponga de mi lado, solamente necesito que actúe conforme a lo que son las leyes, porque para eso han estudiado y para eso ocupan el puesto que ocupan”.

Mencionó que también tomaron conocimiento de que el 5 de noviembre, el fiscal Ariel Candia “ya había visto todas las pruebas e hizo el pedido formal de la imputación de Enzo Acosta por femicidio y su detención”.

En este sentido, planteó que “es inentendible el por qué el juez sigue omitiendo esto. ¿Qué hay atrás de todo esto para seguir negándose cuando las pruebas son tan claras? Cuando en otros hechos de similares características o con muchísimas menos pruebas, la persona sospechada ya queda detenida porque lo primero que hay que hacer es activar el protocolo de femicidio, es algo que supe ahora. Lo primero que se hace ante cualquier situación donde muere una mujer, aún sin saber cuáles han sido las causas, es activar el protocolo. Entonces, sabiendo cuáles eran las causas, ¿por qué el juez Quelín no activó ese protocolo?”.

“El juez Borges me dijo que tengo que tener paciencia con los tiempos judiciales, pero por lo menos tengo una esperanza que hasta antes de ayer no tenía. Tienen que actuar imparcialmente y con las pruebas, solamente basarse en las pruebas y en lo que dictamina la justicia. No me queda más que esperar”, concluyó.