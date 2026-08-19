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La mañana de este miércoles 19 de agosto comenzó con tensión y reclamos en la sala de la Cámara Criminal de la localidad de Caleta Olivia en el marco del inicio del juicio por el caso de Fabricio Bauer, el joven que a los 14 años sufrió un accidente tras una persecución de personal de la Policía de Santa Cruz.

Se trata del hecho ocurrió el 11 de abril del 2022, cuando el adolescente intentó escapar de un control que realizaba personal del Comando Radioeléctrico (ahora Comando de Patrullas) en el centro de la ciudad. La persecución terminó en el barrio Zona de Chacras, donde el joven se accidentó.

El policía imputado por el hecho. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El juicio es por abandono de persona en concurso con otros delitos atribuidos al funcionario público, entre ellos la presunta falsedad ideológica, en calidad de autor. El imputado es César Andrés Villanueva, un efectivo policial, acusado de haberle negado la atención médica a Bauer cuando lo vio en el suelo. En la lectura de apertura quedó establecido que fueron vecinos de la zona quienes pidieron una ambulancia.

Cabe destacar que el tribunal estuvo compuesto en principio por el juez Juan Pablo Olivera y los vocales Mario Albarrán y Griselda Bard; la Fiscalía representada por el doctor Carlos Rearte; la defensa de Villanueva a cargo del abogado Carlos Linares; y al frente de la querella estuvo el doctor Ismael Machuca.

El abogado querellante, por parte de Fabricio y su familia, reclamó que el imputado había sido llevado a sala y no había sido palpado previamente. En este caso se generó una discusión con el personal policial presente y el reclamo de Machuca tuvo que ver con “palpan a toda la familia de la víctima, pero no al imputado”, de acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral.

Los jueces citaron al acusado y le consultaron si quería declarar, pero se negó a hacerlo por el momento. A continuación pasaron el propio Bauer y testigos oculares que pudieron ver la situación posterior del accidente. Testificó el amigo con el que andaban dando vueltas en motos por zona céntrica y pasaron vecinos de la zona que asistieron al joven cuando estaba tirado e inconsciente.

Fabricio también declaró y respondió preguntas. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Finalmente, el juicio pasó a un cuarto intermedio y va a continuar el jueves 20 a las 9 de la mañana, donde se van a hacer las presentaciones de las pruebas. Cabe destacar que, tanto la familia como el abogado del joven pidieron respeto y se negaron a brindar declaraciones a la prensa.

Qué dice la acusación

Según la acusación, el 11 de abril de 2022, aproximadamente a las 20:55, Villanueva se encontraba prestando servicios como policía de la provincia de Santa Cruz a bordo de un vehículo oficial, identificado como móvil 969.

En determinado momento habría advertido la presencia de dos motocicletas, una de ellas conducida por Fabricio Bauer. Villanueva habría iniciado un seguimiento del rodado, que circulaba por distintas arterias de la ciudad a una velocidad considerada elevada.

El requerimiento señala que, durante la persecución, y en inmediaciones de chacras, la motocicleta conducida por Bauer habría perdido estabilidad debido a la velocidad y a las condiciones de la calzada, que se encontraba húmeda y en regulares condiciones.

Como consecuencia del impacto Bauer salió despedido y quedó tendido sobre la calzada, a aproximadamente 4,5 metros de la posición final de la motocicleta y sufrió lesiones de consideración, entre ellas un hematoma epidural parietal izquierdo, un hematoma intraparenquimatoso y un hematoma frontal derecho.

Villanueva habría podido observar que Bauer se encontraba en el suelo, con múltiples lesiones y sin posibilidades de valerse por sí mismo; en ese contexto, el funcionario se habría retirado del lugar sin brindar asistencia ni dar aviso inmediato al personal sanitario o a sus superiores.

La Fiscalía sostiene que dicha conducta habría implicado un incumplimiento de los deberes propios de su función como integrante de una fuerza de seguridad pública y que Villanueva tenía la obligación de brindar asistencia a Bauer, comunicar la situación y permanecer en el lugar o procurar la intervención de los servicios correspondientes.

Además, un segundo hecho es relacionado con el informe policial confeccionado con posterioridad al accidente. Villanueva, en su carácter de funcionario público, habría confeccionado un informe de novedad relacionado con el procedimiento ocurrido el 11 de abril de 2022 y habría omitido consignar información relacionada con la presencia y el estado de Fabricio Bauer, así como determinadas circunstancias vinculadas con el procedimiento.