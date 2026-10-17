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Cristian Tarantino tiene 15 años, vive en el barrio Jardín de Caleta Olivia y sueña con hacer una carrera profesional en el fútbol. En las últimas semanas, recibió una oportunidad inesperada: fue seleccionado para participar de una prueba deportiva en Italia, pero ahora necesita la colaboración de la comunidad para concretar el viaje.

En diálogo con La Opinión Austral, el joven contó que la posibilidad surgió a partir de un compañero de fútbol de salón que le comentó sobre la convocatoria. Aunque en un primer momento no sabía si iba a participar, finalmente decidió presentarse y quedó seleccionado.

Cristian comenzó a jugar al fútbol hace cinco años en el club Talleres, donde actualmente integra la sexta división y compite en la Liga Norte. Además, desde hace cuatro meses integra el plantel Universitario en fútbol de salón.

El joven se desempeña como extremo y volante, principalmente por la banda izquierda, y entre sus características destaca la velocidad, la gambeta y el juego en el uno contra uno.

El viaje está previsto para el 1 de diciembre y tendrá una duración de 15 días. Durante ese período, Cristian realizará una prueba con el Club Digiese, en la que se evaluarán tanto sus condiciones futbolísticas como su adaptación y desempeño general.

Cristian juega como extremo y volante.

El pedido de colaboración

Verónica, la mamá de Cristian, explicó que la convocatoria llegó de manera inesperada y que la familia tuvo poco tiempo para organizar los preparativos. Tras viajar a Pico Truncado para la instancia de selección, el adolescente quedó elegido y comenzó a prepararse para esta experiencia.

Sin embargo, todavía deben afrontar una parte importante de los gastos. Según detalló su mamá, necesitan reunir aproximadamente 7 millones de pesos para completar el dinero necesario para el viaje.

La familia ya pagó parte de la estadía, gestionó la documentación para viajar y adquirió los conjuntos deportivos solicitados para la delegación. Ahora, concentra sus esfuerzos en conseguir los fondos restantes antes de la fecha de partida.

Para lograrlo, organizan sorteos, venden cajas de pollo, empanadas durante los fines de semana y postres.

Verónica reconoció que la familia es consciente de la difícil situación económica que atraviesa Caleta Olivia, pero sostuvo que la colaboración de muchos vecinos puede ayudarlos a alcanzar el objetivo. “Un poquito cada uno, una semillita cada uno, podemos llegar”, expresó.

También buscan sumar el acompañamiento de vecinos, comerciantes e instituciones que puedan colaborar con la iniciativa.

“Si 2.000 personas pudieran donar 3.000 pesos, podemos llegar al objetivo”, expresó Verónica.

La familia también realizó gestiones ante autoridades para solicitar ayuda económica y aguarda respuestas. Mientras tanto, continúa difundiendo la campaña solidaria para reunir el dinero a tiempo.

Verónica Tarantino, mamá de Cristian. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

El sueño de llegar al fútbol italiano

Para Cristian, esta oportunidad representa un paso importante en su formación deportiva y la posibilidad de acercarse a su objetivo de convertirse en futbolista profesional.

“Mi objetivo siempre fue apuntar a la Primera División, por lo menos de acá del fútbol argentino. Ahora se me dio esto de ir a Italia, así que cambiamos de meta”, contó el joven.

Además, señaló que sueña con llegar a jugar en un club italiano y triunfar en el fútbol para, en el futuro, poder darle una mejor vida a su familia.

La convocatoria también incluye a otros jóvenes de la región. Según contó Verónica, habría alrededor de cuatro chicos más de Caleta Olivia, además de futbolistas de Pico Truncado y otras localidades.

Cristian Tarantino, juega en el Club Talleres e integra el plantel de Universitario en fútbol de salón. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

La rapidez con la que surgió la oportunidad hizo que la organización económica fuera un desafío para la familia. Por eso, apelan a la solidaridad de la comunidad para que Cristian pueda viajar el próximo 1 de diciembre y aprovechar esta experiencia.

Cómo colaborar con Cristian

Quienes quieran ayudar al joven futbolista de Caleta Olivia a reunir el dinero para su viaje a Italia pueden realizar una transferencia o comunicarse con su familia.

Alias: Verot21

Teléfono de contacto: 2975009427