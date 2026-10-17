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El reconocido periodista Leonardo Paredes, cronista de Canal 2 – Caleta Video Cable de Caleta Olivia, fue nominado a los premios Martín Fierro Federal 2025 en la categoría Labor Periodística, en la que competirá con otros dos profesionales de la comunicación.

La terna está integrada también por Gabriela Albanesi, de Tres Poderes, de Radio y Televisión Santafesina, con sede en Recreo, Santa Fe, y Sergio Dimaría, de Canal 7 de Las Heras, Mendoza.

La noticia generó una enorme alegría en la comunidad de Caleta Olivia, donde numerosas muestras de afecto reflejaron el cariño de la gente hacia el periodista. El reconocimiento también puso en valor su labor periodística y el vínculo construido con la comunidad a través de su trabajo.

“Felicidades Leo, merecida nominación”. “Capo, te hiciste de abajo y llegaste. Es más que merecido esto. Felicitaciones y aplauso de pie”, se lee en redes sociales de Canal 2.

Leo Paredes, nominado a los Martín Fierro Federal 2025.

Cuándo y dónde será la ceremonia

La entrega de los Martín Fierro Federal, se realizará el 31 de octubre en el Auditorio La Caja de los Trebejos, ubicado en Potrero de los Funes, provincia de San Luis.

Los premios reúnen producciones y profesionales de la televisión y la radio de distintas provincias argentinas, con categorías que reconocen el trabajo en áreas como información, periodismo, deportes, cultura, educación, entretenimiento y música.

Todos los nominados a los Martín Fierro Federal 2025

Televisión

Agropecuario

De Nuestras Manos A Tu Casa (Catamarca Radio y Televisión – Catamarca)

Nuestro Agro Misiones (Canal 12 Multimedios – Misiones)

Pasión Por El Vino (Canal 7 Las Heras – Mendoza)

Culinario

Cocinando Con Megna (Canal 3 Rosario – Televisión Litoral)

Con Sabor A Santa Fe (RTS Medios – Santa Fe)

Gente Necesaria (El Ocho TV – San Miguel de Tucumán)

Cultural Educativo

El Impenetrable Tv (Canal 9 – Juan José Castelli- Chaco)

Glosa (RTS – Radio y Televisión Santafesina – Recreo – Santa Fe)

Raíces Rurales (Multimedio Cooperativa Tío Pujio – Tío Pujio – Córdoba)

De Servicios

Adultos Activos (Canal 7 – Bahía Blanca – Buenos Aires)

Ida Y Vuelta (Canal C Argentina – Córdoba)

Integrándonos (Telesol – San Juan)

Junto A Ellas (El Ocho TV – San Miguel de Tucumán – Tucumán)

Deportivo

Clubes Son Amores (RTS – Radio y Televisión Santafesina – Recreo- Santa Fe)

El Podio (Tele Imagen Codificada – Santiago del Estero)

Ella Al Extremo (Multivisión Federal – Salta)

Documental

Aconcagua, Crónicas De La Cumbre (Canal 7 – Las Heras – Mendoza)

Osvaldo Pons, Luz Y Forma Arquitectura De Vida (El Doce – Córdoba)

Tras Un Manto De Neblinas (Canal 10 – SRT UNC – Córdoba)

Entretenimientos

Buscando…La Voz Del Tango (Canal 7 -Bahía Blanca- Buenos Aires)

Dale vuelta a la Página (Canal 6 – Posadas – Misiones)

Enredados (Canal Angaú Play – Formosa)

Ficción

Improbable (Tele Imagen Codificada – Santiago del Estero)

Prosa Entre Dos Santos (Canal 9 RTR- Chamical- La Rioja)

Ranchera (Canal 7 – Las Heras – Mendoza)

Humorístico

Capacci Indemait (Telefe Rosario – Santa Fe)

Entre Orcos, Mandriles y Ensobrados (Enterate Play CCC Canal 17 – San Miguel de Tucumán)

Humor Al Sillón (Canal 12 – Córdoba)

Infantil

Cancheritos (ElOnce – Paraná – Entre Ríos)

Chicos En El Aire (San Luis + – San Luis)

Loquitos Por El Futbol (Tele Imagen Codificada – Santiago del Estero)

Interés General

De 12 A 14 (El Tres Rosario – Santa Fe)

Flavia Te Ve (Canal C Argentina – Córdoba)

Stylo (Somos Rosario – Santa Fe)

Tardes De Remate (Canal 7 – Las Heras – Mendoza)

Labor Animación / Conducción Femenina

Carla Minetti (Vive Tv – Rosario – Santa Fe)

Gisella Campos (Noticiero 7 Edición Central – Canal 7-Las Heras – Mendoza)

Celina Hernández (Espectacular Celina – Televisión Regional Rosario – Santa Fe)

Labor Animación /Conducción Masculina

Emiliano Pascuarelli (+Noticias Central – San Luis Televisión – San Luis)

Franco Fatori (Raíces TV – Independencia – Mendoza)

Marcos Palacio (Una mañana Glam- Canal 10 – Catamarca)

Sergio Robles (Hola Mendoza Extra y Ovación TV – Canal 7- Mendoza)

Labor Periodística

Gabriela Albanesi (Tres poderes – Radio t Televisión Santafesina – Recreo – Santa Fe)

José Leonardo Paredes (Canal 2 – Caleta Olivia – Santa Cruz)

Sergio Dimaría (Canal 7- Las Heras – Mendoza)

Musical

Musicalizando Salta (NeoxTV – Salta)

Rocksariazo Tv (Somos Rosario- Santa Fe)

Tango en la Bahía (Canal 7 Bahía Blanca – Buenos Aires)

Noticiero

Cada Día (El Tres Rosario – Santa Fe)

Córdoba Noticias (Canal C Argentina – Córdoba)

Noticiero Siete Edición Central (Canal 7 – Las Heras -Mendoza)

Periodístico

3 poderes (Canal C Argentina- Córdoba)

El Avispero (Enterate Play – San Miguel de Tucumán)

Séptimo Día (Canal 7 – Las Heras – Mendoza)

Temas médicos

AdaptadoS (Canal C Argentina – Córdoba)

ADN ahora la discapacidad es noticia (Somos MDQ – Mar del Plata – Buenos Aires)

Hablemos de Inclusión (Canal 19 – Santa Rosa- La Pampa)

Radio

Agropecuario

Agenda Rural (FM Sol – 25 de Mayo – Misiones)

Aires De Inta (LU 20 Radio Chubut – Gaiman – Chubut)

El Campo Tiene La Palabra (FM Centro – La Paz – Entre Ríos)

Cultural Educativo

Calidad En Vida (Radio Universidad Nacional de Mar del Plata – Buenos Aires)

El Sonatorio (FM Patagonia Andina – El Bolsón- Río Negro)

El Teatro Digital (FM Master – Somos el Valle – Cipolletti – RíoNegro)

De Servicios

Amo Viajar (La Brújula FM- Bahía Blanca – Buenos Aires)

Apaga La Luz Y Verás (FM Patagonia Andina – El Bolsón- Río Negro)

Sin Trámite (MDZ Radio FM – Mendoza)

Deportivo

Juego de Pasiones (LT8 Radio Rosario – Santa Fe)

Pelota de Trapo (LRJ 885 104.1 FM CUX – Río IV Córdoba)

Super Deportivo Radio (Radio Villa Trinidad – San Guillermo – Santa Fe)

Documental

Angelelli, camino a los 50 Años de Martirio (Multimedios Radio Centro Chamical – La Rioja)

Capioví, el pueblo misionero más navideño del país (FM Guadalupe y FM Acuario – Capioví – Misiones)

Pichuco, El Alma del Bandoneón (Radio Continental Córdoba – Córdoba)

Entretenimientos

Chory Club (FM Brava 94.9 – Las Heras – Mendoza)

Datos Random (Ciudadanos News – Mendoza)

La Tarde de Wo (Radio WO – Villa Carlos Paz – Córdoba)

Retrohits 80 X 90 (Play FM Córdoba – Córdoba)

Humorístico

El 22 (Cadena Americana FM 98.3 – Mendoza)

Humor Compartido (LT23 – Radio San Genero – Santa Fe)

Lo Peor Está Por Llegar (AZM Radio – Puerto Madryn – Chubut)

Infantil

Cuentapalabra (Radio Universidad nacional de Salta – Salta)

Figuritas (FM Ecos – Ruiz de Montoya y Capioví – Misiones)

Informativo

Central De Noticias (LT8 Radio Rosario – Santa Fe)

Enterate Primero (Enterate Play 90.5 – San Miguel de Tucumán)

Informate Con Romildo (Cadena Los Ángeles – Juan José Castelli – Chaco)

Mitre Informa Primero (Radio Mitre Rosario – Santa Fe)

Interés General

Ahí Vamos (VorterixMDQ – Mar del Plata – Buenos Aires)

El Primero De La Mañana (LT8 Radio Rosario – Santa Fe)

La Tarde De La 100 (La 100 Rosario FM 90.5- Rosario- Santa Fe)

Labor Animación / Conducción Femenina

Claudia Araujo (Figuritas – FM Ecos – Ruiz Montoya y Capioví – Misiones)

Eleonora Giura (Vida laboral – FM Líder -Centenario- Neuquén)

Gachy Santone (Una tarde perfecta – LT8 Radio Rosario – Santa fe)

Labor Animación/Conducción Masculina

Chipi Merino (Enterate primero – Enterate Play 90.5 – San Miguel de Tucumán)

Diego Damián Peña (El 22 – Back Radio – San Rafael – Mendoza)

Javier Dellamaggiore (Hora Libre- Radio Nihuil – Mendoza)

Labor periodística

Agustina Fiadino (Gracias x el día – Radio Nihuil – Mendoza)

Germán Dellamónica (Amanecer no es poco – LT9 Radio Santa Fe – Santa Fe)

Pablo Molina (Servicio Informativo LV8 Radio Nacional Libertador – Mendoza)

Música Clásica / Ciudadana o Tango

El Festival de las Estrellas (AM Libertad – Rosario – Santa Fe)

La Hora de Astor (Radio Mitre Mar del Plata – Buenos Aires)

Tango Vivo (Radio Continental – Córdoba)

Música Folklórica

El Ovillo (Cux FM 104. 1 – Río Cuarto – Córdoba)

Haciendo Patria (LRI 434 Radio Dolores – Buenos Aires)

Locos por la Música (Radio Nihuil – Mendoza)

Música Pop/Moderna/Jazz

Colección Vinilo (Radio Ayer 98.1)

Costumbres Argentinas (Radio Metropolitana Rosario – Santa fe)

Joven y Gastado (Radio Sonic – Capioví – Misiones)

Periodístico

Gracias x el día (Radio Nihuil – Mendoza)

After Office (MDZ FM 105.5 – Mendoza)

Enterate Ahora (Enterate Play 90.5 – San Miguel de Tucumán)

Temas Médicos

Calidad En Vida (Radio Universidad Nacional de Mar del Plata – Buenos Aires)

Aún Es Tiempo De Crecer (FM de la Isla – Río Negro)

La Ciencia Del Sexo (Radio Brisas – Mar del Plata – Buenos Aires)