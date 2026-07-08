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La familia de Jonathan “Huesito” Carbajal recibió este miércoles la resolución del juicio en el que se condenó a cuatro años de prisión efectiva al responsable del hecho. Luego de conocer la pena, Lidia Mendoza, tía del joven fallecido, dialogó con La Opinión Austral y manifestó que, aunque ningún castigo devolverá la vida del joven, esperan que el condenado cumpla con la sentencia.

“Disculpenme, no sé qué decir”, dijo visiblemente emocionada. “Acá la resolución dice cuatro años de cumplimiento efectivo. No sé si él puede apelar a esta decisión”, expresó tras recibir el documento.

Al ser consultada sobre el cumplimiento de la condena, señaló: “Él tiene que cumplir por lo que hizo. Tiene que pagar por lo que hizo”.

En ese sentido, destacó que la pena estuvo cercana al pedido realizado por la Fiscalía: “Él pidió cinco años, que es la máxima”. Además, confirmó que la resolución contempla la inhabilitación para conducir y el pago de las costas del proceso.

Padrón

Durante la entrevista, la tia de Jonathan planteó la necesidad de crear un sistema que permita identificar a las personas que tienen prohibido conducir, tras la inhabilitación a Manuel Castro de manejar cualquier tipo de vehículo durante ocho años.

“Para que lo sepan los de tránsito, los que no pueden manejar, la gente que está inhabilitada, ¿cómo saben ahora si mañana él sale a manejar?”, cuestionó.

Y agregó: “Tendría que haber un sistema en Caleta Olivia de todas estas personas que están inhabilitadas para manejar, para que cuando hayan controles salte y también se les cobre una multa, porque esto no puede quedar así”, y agregó: “Hay muchísimos en Caleta que cometieron este tipo de delitos y siguen manejando como si nada”.

La resolución establece ocho años de inhabilitación especial para conducir, una medida que había sido solicitada por la Fiscalía.

“Nunca dio la cara, ni pidió perdón”

La familia también se refirió a la falta de un pedido de disculpas por parte del condenado durante estos años.

“Estos cuatro años y meses no recibimos ni siquiera una disculpas. Lo he cruzado a él incluso en la calle. Jamás me dio la cara, ni me pidió perdón ni disculpas”, relató Lidia.

En el inicio del juicio y durante los alegatos de la semana pasada, Castro pidió perdón a la familia, a lo que Mendoza dijo: “Sinceramente no lo sentí porque estaba de espalda. Ni siquiera se dirigió a nosotros”.

Castro, durante los alegatos volvió a pedir perdón a la familia. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

En ese marco, destacó el gesto de la madre de Jonathan, Ana Mendoza, quien durante las audiencias había expresado su perdón desde sus creencias religiosas: “Mi hermana le dio la cara y lo perdonó. Como dijo, ella es hija de Dios, somos hijos de Dios y somos creyentes en un Dios justo”.

Críticas por la forma en que se comunicó la sentencia

La familia también manifestó su sorpresa por la modalidad utilizada para comunicar la resolución. Según explicaron, el fallo no fue leído de manera oral en la sala, sino que fue entregado por escrito.

“Eso es lo que yo esperaba, como siempre se hizo. La verdad que me llamó mucho la atención este método que están utilizando”, expresó.

Además, señaló que durante el desarrollo del juicio no se registraron situaciones que justificaran evitar una lectura pública de la sentencia.

“Todos los días que tuvimos el juicio no hubo disturbios o algo como para decir que no se puede dar la sentencia en la cámara, de manera oral, con el imputado frente de nosotros”, sostuvo.

Finalmente, explicó cómo fue la entrega de la resolución: “Como ustedes vieron, salió la secretaria, nos entregó el dictamen. A mi hermana se lo mandaron vía mail”.

Ante esta situación, la familia remarcó su preocupación por el cumplimiento efectivo de la condena: “Espero que no sea una excusa para que realmente ahora se cumpla lo que dictaron los jueces. Ese es el tema. Que ver que se cumpla lo que ellos dictaron”.