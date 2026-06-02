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La noticia que nadie quería escuchar terminó confirmándose este martes y dejó una huella de dolor en toda la zona norte de Santa Cruz. Luego de varios días internado en estado crítico, el subcomisario Gastón Trujillo falleció como consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial N.º 12, en el trayecto que conecta Caleta Olivia con Cañadón Seco.

La muerte del efectivo policial provocó una profunda conmoción no solo entre sus familiares y amigos, sino también dentro de la Policía de Santa Cruz, institución en la que desarrolló gran parte de su carrera y donde era ampliamente reconocido por su compromiso y trayectoria de servicio.

La confirmación oficial de su fallecimiento se conoció cerca de las 13 horas de este martes. Minutos antes, la angustia ya se hacía sentir en las inmediaciones del Hospital Regional “Pedro Tardivo“, donde Trujillo permanecía internado desde el momento del accidente. Testigos relataron escenas cargadas de emoción y tristeza. Familiares y allegados se abrazaban en silencio, intentando encontrar consuelo frente a una pérdida que, aunque temida por el delicado cuadro médico, resultó devastadora para todos quienes seguían su evolución.

El estado en el que quedó el auto de Alonso. FOTO: PERIÓDICO LAS HERAS

El accidente que terminó con la vida del jefe policial ocurrió durante las últimas horas del fin de semana en un sector conocido como “La Chivería“, sobre la Ruta Provincial N.º 12. Según las actuaciones preliminares, Trujillo circulaba en motocicleta con dirección a Cañadón Seco cuando fue violentamente impactado desde atrás por un automóvil de color blanco que transitaba en el mismo sentido.

La violencia del choque fue tal que el conductor del vehículo perdió el control tras la colisión y terminó volcando a un costado de la banquina. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar y trasladaron de urgencia a ambos involucrados al Hospital Regional Pedro Tardivo.

Desde el primer momento, el estado de salud del subcomisario fue considerado extremadamente grave. Las lesiones sufridas durante el impacto comprometieron severamente su integridad física y neurológica.

El estado en el que quedó la moto. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Los partes médicos indicaban un cuadro crítico caracterizado por un importante hematoma cerebral, asistencia respiratoria mecánica debido a complicaciones pulmonares y múltiples fracturas de consideración en la zona de la cadera y la cintura pélvica.

Con el correr de las horas, el panorama se volvió cada vez más complejo. Los profesionales que lo atendían confirmaron a su entorno más cercano la existencia de un daño cerebral irreversible y la ausencia de actividad neurológica, una situación que dejaba escasas posibilidades de recuperación.

Durante los días posteriores al accidente, compañeros de trabajo, vecinos y amigos mantuvieron cadenas de oración y manifestaciones de apoyo para acompañar a la familia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de esperanza y solidaridad dirigidos al efectivo policial, que era muy querido dentro de la comunidad.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos desplegados en la terapia intensiva, su organismo no logró superar las consecuencias del siniestro.

El momento del dramático rescate del agente. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Paralelamente al seguimiento médico, la investigación judicial avanzó sobre las circunstancias que rodearon el choque. El conductor del automóvil fue identificado como Cristian Alonso, un joven de 25 años con domicilio en Cañadón Seco.

Según fuentes vinculadas a la causa, el test de alcoholemia realizado mediante extracción sanguínea arrojó un resultado positivo de 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, durante las actuaciones realizadas por los investigadores, se secuestraron bebidas alcohólicas en el interior del vehículo involucrado.

Estos elementos forman parte de la causa que tramita en el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1 de Caleta Olivia, donde se ordenaron diversas pericias accidentológicas destinadas a reconstruir con precisión la mecánica del hecho y determinar eventuales responsabilidades penales.

Mientras tanto, el fallecimiento de Trujillo modificó por completo el escenario judicial, ya que la investigación deberá avanzar ahora bajo una nueva calificación acorde a las consecuencias fatales del accidente.