El horror sacudió a la comunidad de la localidad de Caleta Olivia luego de que una runner hallara algo parecido a una mano en un descampado que se encuentra ubicado entre los barrios 13 de Diciembre y Bicentenario. La situación fue intervenida por personal policial que se encontraba cumpliendo el horario de turno en la Comisaría Cuarta, quienes confirmaron lo peor: se trataba de una mano humana en estado de descomposición.

La noticia principal se viralizó cerca de las 10:30 horas del pasado miércoles y, desde entonces, las redes sociales se inundaron de suposiciones sobre quién sería la persona hallada desmembrada y otros mensajes que señalan un fuerte temor por la posible aparición de un destripador en a ciudad caletense. Asimismo, horas después, los uniformados encontraron dos pies, manchas de sangre y una cabeza dentro de una bolsa de residuos.

Este jueves 22 de enero, las autoridades continuaron los rastrillajes en forma coordinada con perros especializados en la búsqueda de restos humanos. Fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral confiaron: “Estamos a mil trabajando arduamente en las tareas de búsqueda por la zona”, y agregó que al cierre de la edición “No encontramos nada más hasta el momento, tenemos dos manos, los pies y el cráneo“.

El descampado está ubicado detrás del barrio 13 de Diciembre. Foto: Canal 2 Caleta Olivia

Al margen de lo sucedido, desde el Ministerio de Seguridad enviaron a los medios de comunicación un informe de los hallazgos, donde informaron que en las tareas trabajaron efectivos de Comando de Patrullas, Comisarías, Bomberos, GOM, División Rural, División de Investigaciones, Canes de Búsqueda de Personas de Río Gallegos y Protección Civil. “Dada a la complejidad de las circunstancias que se amerita, sumado a la estricta reserva que se debe mantener, no se puede brindar mayor información, con el fin de no entorpecer las labores”.

Además, la Policía le desmintió a La Opinión Austral un supuesto caso de la ciudad de Pico Truncado dado a conocer por medio local, que da a entender que una joven y su pareja habrían encontrado los restos pertenecientes a una pierna en una zona descampada del lugar. “Hasta el momento es una noticia falsa, no está probado“, indicaron las fuentes que fueron consultadas por este medio.

Tareas policiales en la zona. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

Por otro lado, el comisario inspector Alejando Gutiérrez, subdirector de la Dirección General Regional Norte, dio a conocer que “Se manejan diversas hipótesis que se manejan, el miembro que estaba en avanzado estado de descomposición es la cabeza, el resto se encontraba de una forma disecada, casi momificado“. “Hay muchas cosas que se van a establecer en los próximos días”, dijo de los restos que fueron trasladados a Puerto Deseado.

La incertidumbre de la familia de Mario García

Al darse a conocer la noticia, los hermanos de Mario “Pato” García, el hombre que se encuentra desaparecido desde el pasado 8 de diciembre, se presentaron en el lugar para ver lo que ocurría, ante la presunción de que aún no hay rastros que indiquen el paradero del ciudadano de 50 años. Los últimos testigos que lo vieron dijeron que caminaba por la zona céntrica y se había subido a una camioneta blanca por voluntad propia.

“Estábamos en el Juzgado porque teníamos que llevar una foto de Mario para la recompensa que se va a ofrecer, cuando supimos la noticia nos vinimos de manera urgente, pero no pudimos ver nada y no nos dan muchas respuestas”, comentó Gisella Cruz en diálogo con medios locales. La familia de “Pato” sostuvo más de una vez que a su hermano lo desaparecieron y señaló falta de compromiso por parte de las autoridades para dar con él.

Mario “Pato” García está desaparecido desde diciembre de 2025.

Posteriormente, la mujer realizó una publicación en sus redes sociales en referencia a los rumores que hay entre vecinos de la ciudad, quienes señalan que los restos pertenecen a “Pato”. ” Tanto odio que tiene la gente que no se dan cuenta que están en una sociedad en la que una vida no vale nada, mi hermano ya cumplió su condena, él no mató ni violó a nadie, es muy doloroso saber que hay gente con tanto odio que no piensan que un día le puede pasar a ellos”.

Los allegados sostienen la sospecha e incertidumbre por el caso, que causó una fuerte repercusión entre la sociedad. Por el momento se espera información oficial por parte del Ministerio de Seguridad, la Policía de Santa Cruz y la Justicia Provincial. ¿A quien corresponden los restos humanos que hallaron en el descampado?, es la principal respuesta que espera toda una provincia.