La comunidad de Caleta Olivia amaneció con una triste noticia: se confirmó el fallecimiento de Merlina Eluney Yapura Roldán, una nena de tres años que atravesaba un cuadro de Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), una enfermedad grave que afecta principalmente a los riñones y que tiene una alta incidencia en niños pequeños.

Merlina nació el 10 de diciembre de 2022 y cumplió tres mientras estaba internada en terapia intensiva, donde falleció pocos días después.

Su historia conmovió a la zona norte de la provincia cuando la familia inició una colecta solidaria a través de redes sociales con el objetivo de reunir fondos para una derivación. Se esperaba que en Buenos Aires, Merlina pudiera comenzar un tratamiento especializado.

Una descompensación que impidió el traslado sanitario

La familia informó que la pequeña sufrió una descompensación durante su viaje a Comodoro Rivadavia, de donde partiría el vuelo sanitario hacia Buenos Aires. Luego de este episodio, debió regresar de urgencia al Hospital Zonal Padre Tardivo de Caleta Olivia y suspender la colecta.

El acompañamiento institucional y el último adiós a Merlina

Desde el jardín maternal “Ico Ico” al que asistía la niña, emitieron un sentido comunicado de acompañamiento a la familia en tan difícil momento:

“Con enorme tristeza y profundo dolor, la comunidad educativa del Jardín Ico Ico comunica el fallecimiento de nuestra querida Merlina Eluney. Merlina fue parte de nuestro jardín y de nuestra historia. Compartimos con ella un pedacito de su infancia, sus gestos, su dulzura y su presencia, que quedarán para siempre guardados en nuestros corazones. Luchó con todas sus fuerzas, con una fortaleza inmensa, pero lamentablemente no pudo ganar esta batalla. Su luz, su paso por nuestras vidas y el amor que despertó permanecerán para siempre en la memoria de quienes tuvimos el privilegio de conocerla”.

Por su parte, el intendente de Caleta Olivia Pablo Carrizo hizo llegar sus condolencia a Cintia Noelia Roldán, madre de Merlina, quien se desempeña como agente municipal en la Dirección de Boletín Oficial. Desde el municipio manifestaron su pesar y solidaridad con la familia ante la irreparable pérdida.

El servicio fúnebre se llevará a cabo este sábado a partir de las 17 horas en la Cochería San José, sala “B” en la localidad de Caleta Olivia.

Síndrome Urémico Hemolítico: qué es, cómo detectarlo y cómo prevenirlo

El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) es una enfermedad grave caracterizada por daño agudo en los riñones y alteraciones en las células de la sangre, como la anemia. Puede derivar en insuficiencia renal aguda en niños y en trastornos de coagulación en adultos.

La causa más frecuente del SUH es la bacteria Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC), que se transmite a través de alimentos o agua contaminada, de persona a persona por contacto con manos sucias, o por contacto directo con animales y su materia fecal.

Alimentos de mayor riesgo de contaminación

Entre los alimentos que pueden estar contaminados con esta bacteria se encuentran:

Carnes crudas, especialmente carne picada y sus derivados como hamburguesas y albóndigas.

Frutas y verduras que se consumen crudas, como lechuga, espinaca, repollo y brotes, en especial si no están correctamente lavadas.

Leche sin pasteurizar y productos lácteos elaborados a partir de ella.

Alimentos cocidos o listos para consumir que pueden contaminarse por manipulación inadecuada o contaminación cruzada.

La bacteria STEC se encuentra habitualmente en la materia fecal de animales bovinos, ovejas, cabras y ciervos, y puede llegar a la carne durante el proceso de faena o manipulación.

Medidas clave para la prevención del SUH

Las autoridades sanitarias recomiendan extremar las medidas de higiene y manipulación de alimentos para prevenir el síndrome urémico hemolítico, especialmente en hogares con niños pequeños.

Entre las principales recomendaciones se destacan la cocción completa de las carnes, en especial la carne picada; el lavado frecuente de manos con agua segura y jabón; la correcta limpieza de frutas y verduras; el uso de agua potable segura; la separación de alimentos crudos y cocidos; y el mantenimiento de la cadena de frío.

También se aconseja utilizar únicamente productos pasteurizados en la alimentación infantil, evitar que niños con diarrea asistan a jardines o guarderías, y consultar de inmediato al centro de salud ante síntomas como diarrea con sangre, disminución de la orina, fiebre, vómitos o decaimiento.

