A horas de la madrugada del domingo 5 de enero, vecinos de la localidad de Caleta Olivia se comunicaron con la Policía de Santa Cruz para pedir auxilio debido a que una pareja que caminaba por la verda había sido embestida por un rodado que iba a toda velocudad. El el hecho intervino personal de la Comisaría Segunda, del Comando de Patrullas y del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”.

El diario La Opinión Zona Norte conoció, a través de fuentes policiales, que la situación tuvo lugar alrededor de las 06:30 horas. Los uniformados que se encontraban cumpliendo turno en el comando, recibieron la información de que en la intersección de las calles Jorge Montes y Misionero J. Beauvoir habían dos personas que necesitaban asistencia debido a que habían sido atropelladas. De inmediato informaron a la Seccional.

De esta manera, los efectivos de la dependencia policial fueron hasta el lugar, a bordo de un patrullero y se entrevistaron con la gente del comando que intervino debido al llamado telefónico de testigos del accidente. La mujer accidentada habló con el personal policial y comentó que cuando iban caminando fueron embestidos por un ciudadano que iba a bordo de un rodado. El conductor resultó ser conocido de uno de los accidentados.

Se trató de una joven llamada Selene que iba caminando junto a su novio de nombre Ever. La joven dijo que en un momento iban caminando por la calle Beauvoir, frente a la escuela 29, y vieron a un rodado que se acercaba a toda velocidad y los terminó atropellando. El auto era conducido por un hombre llamado Marcos, que resulta ser ex pareja de Selene. El hombre intentó lastimar a Ever, pero no pudo evitar embestir a los dos.

Luego de accidente, el conductor se fugó por las calles aledañas a bordo de su rodado. La pareja, que tiene entre 25 y 30 años de edad, fue trasladada al centro de salud caletense, debido a que sufrieron lesiones leves por el accidente. Una fuente policial que dialogó con La Opinión Zona Norte manifestó que se están recibiendo testimonios para establecer en vínculo entre los involucrados. “Sería inminente que el Juzgado de Instrucción Penal N° 2 ordene un allanamiento en la localidad caletense”.