Un impactante episodio ocurrió en la localidad de Caleta Olivia. Briana, una nena de apenas 4 años, sufrió el ataque de un perro que intentaba atrapar a un gato. A raíz del hecho, la pequeña recibió una fuerte mordedura en el rostro, por lo que necesitó una intervención de urgencia y 20 puntos de sutura.

De acuerdo con lo que indicaron sus seres queridos, no se trató de un ataque intencional ni de un animal agresivo. Tras varios días de internación en el Hospital Zonal, la niña recibirá el alta médica, aunque el proceso de recuperación recién comienza.

Su entorno más cercano, encabezado por su mamá Antonella, enfrenta una carrera contra el tiempo para afrontar los costos del tratamiento. Entre los gastos figuran antibióticos y medicación específica, cremas regeneradoras, elementos de curación y necesidades básicas de vivienda y cuidado, precisó el portal La Vanguardia Noticias.

Ante la falta de recursos, la familia decidió rematar muebles y electrodomésticos con el objetivo de no interrumpir la atención médica de la menor. Quienes deseen aportar su granito de arena pueden hacerlo mediante el alias Antho..chaile (a nombre de Laureana Antonella Chaile). También se encuentra disponible el contacto telefónico 297 590-9984.

