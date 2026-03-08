Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Centro Cultural de Caleta Olivia se convirtió este fin de semana en el punto de encuentro para mujeres artistas del sur del país con la realización de la primera edición de FEMINK, una expo tattoo que reúne a tatuadoras, artistas visuales, emprendedoras y especialistas en distintas disciplinas vinculadas al arte corporal.

La iniciativa se desarrolla en el SUM del Centro Cultural y reúne a participantes de diferentes localidades de la región, entre ellas Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Puerto Deseado, Pico Truncado y Caleta Olivia.

En diálogo con La Opinión Austral, la tatuadora y organizadora del evento, Carolina Assi, destacó el entusiasmo de las participantes y el objetivo principal de la propuesta: visibilizar el trabajo de las mujeres dentro de la escena artística del tatuaje.

Carolina Assi, organizadora de la Expo FEMINK.

“Hoy estamos viviendo el segundo día de esta expo nueva. Es la primera edición de la FEMINK, una expo tattoo de artistas femeninas. Las chicas la verdad están muy contentas de participar”, expresó.

Un espacio para visibilizar el arte femenino

El encuentro surgió con la intención de generar un espacio donde las mujeres tatuadoras y artistas puedan mostrar su trabajo y conectarse con el público.

Assi explicó que, en las exposiciones tradicionales de tatuaje, la presencia femenina suele ser minoritaria.

“Esta idea surge para mostrar y visibilizar el arte femenino. En las expos nos suelen ver a poquitas, a dos o tres, y en esta tratamos de que las protagonistas sean las artistas mujeres”, señaló.

Buscan visibilidar el arte de tatuadoras femeninas. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La fecha elegida para el evento también coincidió con el Día Internacional de la Mujer, lo que reforzó el sentido simbólico de la iniciativa.

Aun así, aclaró que la expo no está dirigida exclusivamente a mujeres como público.

“Pueden venir a tatuarse hombres si quieren, no hay problema. No es que es solamente para mujeres, pero por ahí muchas clientas prefieren tatuarse con una mujer, sobre todo si quieren tatuarse en zonas donde buscan sentirse más cómodas”, indicó.

Artistas de Comodoro Rivadavia, presentes en la expo. FOTO: TAMARA MORENO/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

Diversidad de estilos y propuestas artísticas

Durante la exposición, el público puede conocer distintos estilos de tatuaje y conversar directamente con las artistas.

Carolina Assi contó que lleva seis años dedicada plenamente a la actividad y que su especialidad es el tatuaje de línea fina, botánico y neotribal.

“Me dedico a lo que es línea fina, botánico y neotribal. También está bueno mostrar los distintos estilos que hay y que las personas puedan encontrar a la artista con la que se sientan cómodas”, explicó.

La comunidad podrá encontrar variedad de estilos. FOTO: TAMARA MORENO/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

La expo no se limita únicamente al tatuaje. También participan artistas que realizan body piercing, maquillaje artístico, micro pigmentación y eliminación de tatuajes.

Además, el evento cuenta con un espacio para emprendedoras artesanas, donde se pueden encontrar ilustraciones, cuadros y distintos productos vinculados al arte.

Entre las propuestas también hay actividades pensadas para niños, como un sector lúdico con talleres de dibujo y arte.

“Hay un sector para niños con un taller de dibujo. También hay parches, glitter, maquillaje artístico y tattoos temporales”, detalló.

Formación y bioseguridad en el mundo del tattoo

Uno de los ejes que también atraviesa la iniciativa es la formación profesional dentro de un rubro que, según explicó Assi, carece de instituciones formales de enseñanza.

“Es un rubro no regulado, no hay escuelas ni institutos, entonces por ahí es difícil el tema de las capacitaciones”, señaló.

Por ese motivo, desde hace algunos años la artista comenzó a dictar seminarios y clases de tatuaje para formar nuevas profesionales, poniendo especial énfasis en la bioseguridad.

“Cuando ya me sentí preparada decidí empezar a dar clases de tattoo desde cero, sobre todo para enseñar la parte más importante que es la bioseguridad. Más allá de lo artístico, lo importante es que el tatuaje no se infecte y que el trabajo perdure en el tiempo”, explicó.

La organizadora destacó además que cinco de las tatuadoras presentes en la expo fueron alumnas suyas.

“Eso me da mucho orgullo. La chica que está al lado mío, por ejemplo, el año pasado me acompañó a una expo ayudándome y hoy está con su propio stand tatuando”, contó.

Crear comunidad

Otro de los objetivos de FEMINK es fortalecer la comunidad entre las artistas del sector y evitar la competencia desleal basada únicamente en precios.

Assi explicó que entre las participantes acordaron mantener valores mínimos de referencia para el trabajo.

En la expo, también hay emprendoras y artesanas.

“La idea es generar comunidad entre nosotras y no competencia. Tratamos de que todas mantengamos un mínimo de precios para que el cliente valore el arte y no solo busque el tatuaje más barato”, indicó.

A partir de ese piso común, cada artista define luego el valor final según el tamaño, el diseño o el uso de color.

Proyección y nuevas ediciones

La primera edición de FEMINk también busca convertirse en el inicio de un proyecto con continuidad en el tiempo.

“La llamé primera edición para decretar que haya más ediciones”, comentó Assi.

Entre los planes a futuro se encuentra incorporar jurados especializados, una práctica habitual en las exposiciones de tatuaje donde se evalúan los trabajos realizados durante el evento y se entregan premios.

Entre las artistas, se acordó un precio mínimo de referencia. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

También se proyecta invitar a tatuadoras de trayectoria nacional para dictar seminarios y workshops presenciales.

“Hay muchas chicas en el país con muchísima trayectoria que dan seminarios afuera. Estaría bueno poder traerlas al sur para que puedan dar disertaciones o workshops, porque a veces para nosotras es difícil viajar y lo presencial siempre suma mucho”, concluyó.